Tuyển Digital Marketing Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Phối hợp xây dựng & triển khai chiến lược Digital Marketing

Thiết kế các chương trình marketing của vận hành hoặc lên ý tưởng thiết kế cho nhà cung cấp

Chạy và quản lý Social Media theo ngân sách

Kết nối Nhà cung cấp chạy các dự án Marketing

Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận giao phó

Yêu Cầu Công Việc

Làm việc tại Corona Food Center thuộc Tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing/Digital Marketing hoặc có chứng chỉ liên quan

Có kỹ năng thiết kế, có tư duy thẩm mỹ tốt

Có khả năng sáng tạo nội dung cho các bài quảng cáo trên mạng xã hội

Am hiểu về Social Media Marketing

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, lập kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn

Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động marketing offline

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh

Phụ cấp điều kiện ăn ở

Các khoản thưởng/lễ Tết khác

Hỗ trợ vé nhận việc.

Vé về thăm nhà 1 năm/lần

Bữa ăn trong ca làm việc

Các phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển

