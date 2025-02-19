Tuyển Digital Marketing Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Huyện Phú Quốc

- Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp xây dựng & triển khai chiến lược Digital Marketing
Thiết kế các chương trình marketing của vận hành hoặc lên ý tưởng thiết kế cho nhà cung cấp
Chạy và quản lý Social Media theo ngân sách
Kết nối Nhà cung cấp chạy các dự án Marketing
Các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại Corona Food Center thuộc Tổ hợp Corona Resort & Casino Phú Quốc
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing/Digital Marketing hoặc có chứng chỉ liên quan
Có kỹ năng thiết kế, có tư duy thẩm mỹ tốt
Có khả năng sáng tạo nội dung cho các bài quảng cáo trên mạng xã hội
Am hiểu về Social Media Marketing
Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường, lập kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn
Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động marketing offline

Tại Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Phụ cấp điều kiện ăn ở
Các khoản thưởng/lễ Tết khác
Hỗ trợ vé nhận việc.
Vé về thăm nhà 1 năm/lần
Bữa ăn trong ca làm việc
Các phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bai Dai Area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province, Vietnam

