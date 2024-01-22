Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Thực hiện các nghiệp vụ và công việc liên quan đến kho - Quản lý xuất nhập kho - Xuất và nhập hàng theo đúng quy trình, quy định - Báo cáo số lượng và kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, đúng hạn - Thực hiện các nghiệp vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp (chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

- Tốt nghiệp trung cấp Dược trở lên - Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lí kho - Có 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc giám sát kho (dược, vacxin). - Có thể làm tăng ca - Nắm vững kiến thức về GDP và GSP. - Sử dụng thành thạo máy tính. - Sử dụng thành thạo vi tính đặc biệt là Excel và các hàm trong Excel

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. - Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

