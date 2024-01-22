Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/01/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Thành phố Hạ Long

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Thực hiện các nghiệp vụ và công việc liên quan đến kho

- Quản lý xuất nhập kho

- Xuất và nhập hàng theo đúng quy trình, quy định

- Báo cáo số lượng và kiểm kê hàng tồn kho định kỳ, đúng hạn

- Thực hiện các nghiệp vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp (chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp Dược trở lên

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lí kho

- Có 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc giám sát kho (dược, vacxin).

- Có thể làm tăng ca

- Nắm vững kiến thức về GDP và GSP.

- Sử dụng thành thạo máy tính.

- Sử dụng thành thạo vi tính đặc biệt là Excel và các hàm trong Excel

Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Công ty cổ phần Vắc Xin Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 180 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

