Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tầng 1,2,3 ô số LK1, Khu Dân Cư và Chung Cư Cao Cấp Việt Hàn, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh., Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ (Tư vấn sản phẩm huy động, các sản phẩm liên quan đến phí: tài trợ thương mại, bảo lãnh, LC,...) Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng Doanh nghiệp trong danh mục. Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp và Ban Giám đốc Chi nhánh. Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương. Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tín dụng ngân hàng Kỹ năng về marketing và kinh doanh thương mại; Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng; Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng là một ưu thế.
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh) Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần; Lương tháng 13; 1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

