Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 168 Nguyễn Bình, Khu 4, P. Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh, Đông Triều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Phân công công việc cho nhân viên bán hàng, quản lý hàng hóa, kiểm soát tồn kho. Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm, sắp xếp hàng hóa khoa học, thu hút khách hàng. Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán. Thực hiện các báo cáo, thống kê doanh thu, tồn kho theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của cửa hàng. Luôn cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh. Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.

Quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Phân công công việc cho nhân viên bán hàng, quản lý hàng hóa, kiểm soát tồn kho.

Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm, sắp xếp hàng hóa khoa học, thu hút khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua bán.

Thực hiện các báo cáo, thống kê doanh thu, tồn kho theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của cửa hàng.

Luôn cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiện QLCH/ CHT, ưu tiên ứng viên trong ngành thời trang/ bán lẻ Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 08h30 - 16h30 Ca chiều: 14h00 - 22h00

Có từ 1 năm kinh nghiện QLCH/ CHT, ưu tiên ứng viên trong ngành thời trang/ bán lẻ

Biết sử dụng các phần mềm MS Office, excel thành thạo

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày (ca xoay, không cố định ca) Ca sáng: 08h30 - 16h30 Ca chiều: 14h00 - 22h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...) Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...) Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá KPI, ASK, 360 độ Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...)

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá KPI, ASK, 360 độ

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin