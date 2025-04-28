Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

Nghiên cứu & Phát triển:

Xây dựng và phát triển các mô hình AI ứng dụng trong nhận diện đối tượng, OCR, nhận dạng khuôn mặt.

Ứng dụng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) để tạo ra các giải pháp thông minh như Chatbot, Text Normalization.

Giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến Smart Camera.

Tích hợp & Triển khai: Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phát triển sản phẩm để tích hợp thành công các nền tảng AI vào những ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính.

Tích hợp & Triển khai:

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, hoặc các ngành liên quan như Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.

Học vấn:

Kinh nghiệm cốt lõi: Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm thực chiến trong các dự án về Xử lý ảnh, OCR, Computer Vision, hoặc NLP.

Kinh nghiệm cốt lõi:

Kiến thức chuyên môn:

Nắm vững các kỹ thuật cần thiết để xây dựng sản phẩm AI ở cấp độ production, sử dụng công nghệ NLP/LLM, Computer Vision hoặc Graph AI.

Sử dụng thành thạo Python hoặc Java.

Thành thạo ít nhất một trong các framework AI hàng đầu: Pytorch hoặc Tensorflow, cùng các thư viện liên quan.

Hiểu biết sâu sắc về các thuật toán Machine Learning và Deep Learning cơ bản.

Điểm cộng: Có kinh nghiệm về MLOps là một lợi thế lớn.

Điểm cộng:

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn & Cạnh Tranh: Mức lương NET hấp dẫn, tương xứng với năng lực: 20.000.000₫ - 28.000.000₫/tháng. Cam kết cố định 13 tháng lương NET/năm.

Thu Nhập Hấp Dẫn & Cạnh Tranh:

Gia Nhập Nhanh Chóng: Không yêu cầu thử việc, ký hợp đồng chính thức và đóng bảo hiểm ngay từ tháng đầu tiên nhận việc.

Gia Nhập Nhanh Chóng:

Cơ Hội Phát Triển Vượt Trội:

Tham gia vào các dự án quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Chứng khoán và Ngân hàng.

Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, nơi mọi cá nhân được khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng.

Học hỏi và cộng tác cùng những chuyên gia xuất sắc, giàu kinh nghiệm trong ngành.

Chế Độ Phúc Lợi Toàn Diện:

Làm việc 5 ngày/tuần (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật).

Thưởng các dịp Lễ, Tết.

Chính sách quy đổi ngày phép thành tiền linh hoạt.

Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Môi Trường Làm Việc Lý Tưởng:

Hoạt động Teambuilding gắn kết định kỳ 3 tháng/lần.

Câu lạc bộ bóng đá sôi động (2 trận/tuần).

Các buổi liên hoan, ăn uống thường xuyên để tăng cường giao lưu.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin