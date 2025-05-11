Tuyển AI Engineer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 35 USD

Mức lương 800 - 35 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 42 + 43, tòa nhà Keangnam Landmark 72 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 800 - 35 USD

Tìm hiểu, hiểu rõ yêu cầu nghiệp vụ, xác định, lựa chọn các giải pháp AI phù hợp để giải quyết yêu cầu nghiệp vụ;

Tham gia xây dựng, phát triển các dự án ứng dụng AI, ML, DL, ... (Virtual Assistant:

Chatbot, Callbot; Voice Sentiment, ...);

Nghiên cứu các giải pháp để phát triển các sản phẩm ứng dụng AI trong các lĩnh vực: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý giọng nói, xử lý hình ảnh;

Lựa chọn thuật toán, xây dựng, test và tối ưu model nhận diện ngôn ngữ tự nhiên,hình ảnh;

Tích hợp kết quả model sau khi tối ưu vào các ứng dụng dưới dạng API, socket;

Triển khai phần mềm đến người dùng cuối và tối ưu sản phẩm

Với Mức Lương 800 - 35 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy loại khá trở lên chuyên ngành khoa học máy tính, CNTT, toán học ứng dụng, điện tử; ..

Trình độ tiếng anh: TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật;

Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Python, Java;

Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...);

Kiến thức về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning);

Kiến thức về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), xử lý hình ảnh;

Sử dụng thành thạo một trong các thư viện học máy: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch;

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

