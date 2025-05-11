Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phát triển và triển khai các ứng dụng AI sử dụng công nghệ Generative AI.
Tích hợp ứng dụng vào các nền tảng khác nhau như website, ứng dụng di động.
Tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác của chatbot thông qua các kỹ thuật học sâu (deep learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhất để cải thiện tính năng và hiệu suất của chatbot.
Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo chatbot đáp ứng yêu cầu kinh doanh và người dùng.
Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc các ngành liên quan.
Có dự án về sản phẩm thực tế đã ra mắt và được đo đạt tính hiệu quả, chính xác với người dùng
Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình Generative AI như GPT-4.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python, và các thư viện như TensorFlow, PyTorch, Keras.
Kinh nghiệm với các công nghệ và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Ưu tiên nếu hiểu biết về các công cụ và nền tảng AI như OpenAI, Hugging Face.
Kinh nghiệm làm việc trong các dự án Agile/Scrum.
Chứng chỉ liên quan đến AI và Machine Learning là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phần mềm ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

