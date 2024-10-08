Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Elcom Building, Ngõ 15, Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực NLP ứng dụng cho các sản phẩm chuyển đổi số . Phát triển và tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cho nhiều ứng dụng khác nhau như RAG, Chatbot và các ứng dụng khai thác dữ liệu khác. Làm việc với các mô hình như LLAMA, Orca và Mixtral kết hợp với các cơ sở dữ liệu Vector. Thực hiện tinh chỉnh các thuật toán NLP để cải thiện hiệu suất và độ chính xác của mô hình. Hợp tác với các nhóm phát triển khác để tích hợp các giải pháp LLM vào các sản phẩm.

Nghiên cứu và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực NLP ứng dụng cho các sản phẩm chuyển đổi số .

Phát triển và tối ưu hóa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cho nhiều ứng dụng khác nhau như RAG, Chatbot và các ứng dụng khai thác dữ liệu khác.

Làm việc với các mô hình như LLAMA, Orca và Mixtral kết hợp với các cơ sở dữ liệu Vector.

Thực hiện tinh chỉnh các thuật toán NLP để cải thiện hiệu suất và độ chính xác của mô hình.

Hợp tác với các nhóm phát triển khác để tích hợp các giải pháp LLM vào các sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán học ứng dụng hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Machine Learning và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Có kinh nghiệm thực tế với các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay như LLAMA, Orca và Mixtral. Thành thạo các thư viện liên quan (TensorFlow, PyTorch, Huggingface) và các cơ sở dữ liệu vector như Chroma hoặc Milvus. Đã từng làm việc với các công cụ LLM như LangChain, LLamaIndex và các Framework khởi tạo mô hình như Ollama, vLLM. Có kỹ năng nghiên cứu và tinh thần ham học hỏi. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán học ứng dụng hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Machine Learning và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Có kinh nghiệm thực tế với các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay như LLAMA, Orca và Mixtral.

Thành thạo các thư viện liên quan (TensorFlow, PyTorch, Huggingface) và các cơ sở dữ liệu vector như Chroma hoặc Milvus.

Đã từng làm việc với các công cụ LLM như LangChain, LLamaIndex và các Framework khởi tạo mô hình như Ollama, vLLM.

Có kỹ năng nghiên cứu và tinh thần ham học hỏi.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng anh

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Thì Được Hưởng Những Gì

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI ELCOM

Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với:

Với truyền thống 29 năm hình thành phát triển, Elcom chắc chắn sẽ là nơi làm việc khiến bạn an tâm gắn bó lâu dài, với

:

Sự tiên phong trong công nghệ

Tham gia ứng dụng công nghệ mới vào những sản phẩm lớn, bộ giải pháp toàn diện Top đầu thị trường thuộc các lĩnh vực An ninh Quốc phòng, giao thông thông minh,... Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).

Tham gia ứng dụng công nghệ mới vào những sản phẩm lớn, bộ giải pháp toàn diện Top đầu thị trường thuộc các lĩnh vực An ninh Quốc phòng, giao thông thông minh,...

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc. Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình. Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách review performance 2 lần/năm. Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án... Tổng thu nhập 1 năm lên tới 14- 15 tháng lương. Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV. Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước. Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm. Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng. Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông). Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách review performance 2 lần/năm.

Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án... Tổng thu nhập 1 năm lên tới 14- 15 tháng lương.

Tổng thu nhập 1 năm lên tới 14- 15 tháng lương.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV.

Bảo hiểm sức khỏe Elcom care

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng.

Bữa trưa

Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6.

Địa điểm làm việc: Elcom Building, ngõ 15 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin