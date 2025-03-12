Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các mô hình AI (LLM, NLP và Document Understanding) trên các dữ liệu về ảnh, text, audio, video, ....

Có kinh nghiệm với các model AI: BERT, GPT, Transformer, Llama, DeepSeek

Có kinh nghiệm với các công cụ: Pytorch, Tensorflow, Huggingface, Docker

Tích hợp và tối ưu vector databases như Chroma, Qdrant, Elasticsearch ...

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học các chuyên ngành như: AI, Khoa học máy tính, CNTT, Toán Tin trở lên

Kinh nghiệm từ 2 - 5 năm trở lên trong việc xử lý các bài toán AI

Ưu tiên có kinh nghiệm làm về bai toán LLMs, NLP,..

Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý các pipeline MLOps trong triển khai thực tế là lợi thế

Kĩ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh

Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống.

Được cấp máy tính, công cụ để làm việc.

Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động

Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin