Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16

- VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các mô hình AI (LLM, NLP và Document Understanding) trên các dữ liệu về ảnh, text, audio, video, ....
Có kinh nghiệm với các model AI: BERT, GPT, Transformer, Llama, DeepSeek
Có kinh nghiệm với các công cụ: Pytorch, Tensorflow, Huggingface, Docker
Tích hợp và tối ưu vector databases như Chroma, Qdrant, Elasticsearch ...
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học các chuyên ngành như: AI, Khoa học máy tính, CNTT, Toán Tin trở lên
Kinh nghiệm từ 2 - 5 năm trở lên trong việc xử lý các bài toán AI
Ưu tiên có kinh nghiệm làm về bai toán LLMs, NLP,..
Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python
Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý các pipeline MLOps trong triển khai thực tế là lợi thế
Kĩ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh
Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống.
Được cấp máy tính, công cụ để làm việc.
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động
Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10,12,15 và 16, Tòa Vp2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

