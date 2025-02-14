Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Manage and train SMT/AI technicians
2. Responsible to daily SMT/AI machine performance, efficiency and quality
3. Study, provide DFM, stencils and fixtures, programming for new project introduction
4. Manage machine maintenance and documentation
5. Provide working instruction and assist training of SMT/AI operator
6. Spear head monthly improvement
7. Responsible for SMT/AI operation safety
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. At least Junior college (mechanism or electronic specialty)
2. At least 4 years relevant experience
3. Have the knowledge of TS16949, SPC, ISO9000
4. Have the knowledge of ISO14001/OHSAS18001 and EHS document.
5. With dynamic character to satisfy customer’s demands
Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
