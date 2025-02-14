Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Manage and train SMT/AI technicians
2. Responsible to daily SMT/AI machine performance, efficiency and quality
3. Study, provide DFM, stencils and fixtures, programming for new project introduction
4. Manage machine maintenance and documentation
5. Provide working instruction and assist training of SMT/AI operator
6. Spear head monthly improvement
7. Responsible for SMT/AI operation safety

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. At least Junior college (mechanism or electronic specialty)
2. At least 4 years relevant experience
3. Have the knowledge of TS16949, SPC, ISO9000
4. Have the knowledge of ISO14001/OHSAS18001 and EHS document.
5. With dynamic character to satisfy customer’s demands

Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A17 và Lô đất A19, Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

