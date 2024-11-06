Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát các hoạt động liên quan đến công tác an toàn - vệ sinh lao động, PCCC, môi trường trên công trường.
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về an toàn-vệ sinh lao động, biện pháp an toàn tại công trường.
Lập các quy trình/biện pháp an toàn cho các công việc thi công.
Phân tích an toàn, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động. Lập bản phân tích an toàn công việc đối với từng loại hình công việc theo quy định của dự án.
Thường xuyên tuần tra trên công trường, các vị trí thi công, đưa ra những cảnh báo kịp thời hoặc đình chỉ công việc ở những vị trí/máy, thiết bị hoặc biện pháp/hành vi làm việc có nguy cơ mất an toàn hoặc chưa đủ điều kiện an toàn làm việc.
Điều tra/tham gia điều tra, báo cáo, thống kê và giải quyết các vụ tai nạn lao động xảy ra.
Thực hiện các thủ tục xin cấp chứng chỉ an toàn và gia hạn theo quy định hiện hành.
Lập các báo cáo an toàn - vệ sinh lao động theo định kỳ theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra các máy, thiết bị, phương tiện thi công trên công trường đảm bảo hoạt động an toàn.
Tham gia xây dựng các quy định, quy trình về công tác AT-VSLĐ.
Giải trình với cơ quan có thẩm quyền về công tác AT-VSLĐ của Công ty.
Tổ chức lưu trữ, bảo quản các văn bản hồ sơ, tài liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Bảo hộ lao động.
Có chứng chỉ an toàn lao động theo quy định.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.
Địa điểm làm việc: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Địa điểm làm việc:

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Được tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.
Công ty có chỗ ở cho CBNV ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

