Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19

- 21 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Trực tiếp đi thị trường, mở mới các NPP, build up lại hệ thống kinh doanh và hệ thống NPP
- Chịu trách nhiệm điều phối số lượng danh mục hàng hóa nhập/bán, lưu lượng tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tuổi lưu kho hàng hóa ngắn nhất theo yêu cầu
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số (sell in), lợi nhuận, chi phí....
- Phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ, chương trình khuyến mãi tại khu vực phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị với BLĐ Công ty
- Hỗ trợ doanh số sell out cho NPP, quản lí đội ngũ Sale Rep thị trường
- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, theo dõi tồn kho tại NPP, hỗ trợ NPP bảo hành đổi trả hàng theo quy định công ty
- Đảm bảo hàng hóa lưu thông và độ phủ nhãn hàng tại vùng thị trường phụ trách. Kiểm soát hàng hóa/ chính sách giá trên khu vực tránh hiện tượng bị xâm chiếm, lấn vùng, phá giá...

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam. Độ tuổi: 28 trở lên
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm : ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí ASM trở lên trong công ty cùng lĩnh vực điện máy, điện lạnh, điện gia dụng...(không tuyển ngành khác)
- Năng lực cốt lõi: khả năng build up và vận hành, khả năng thực chiến và đào thị trường, mối quan hệ sẵn với các NPP điện gia dụng, điện lạnh, điện máy..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn
- Phúc lợi nhân văn thiết thực
- Phụ cấp cha mẹ già
- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ
- Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, Trung thu
- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép;
- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...
- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, ....
- Nghỉ mát hàng năm
- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: TRỤ SỞ TẬP ĐOÀN: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-asm-thu-nhap-toi-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218293
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH AZ LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AZ LOGISTICS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm EFFECT
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Trang Sức Luxury Beluxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Trang Sức Luxury Beluxe
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sáng Tâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Sáng Tâm
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Viễn Thông Điện Lực Và Công Nghệ Thông Tin - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Viễn Thông Điện Lực Và Công Nghệ Thông Tin - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BGI
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Shm làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Shm
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Laptop Đức Tâm
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty VTC Online làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu Công ty VTC Online
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Bách Khoa BKC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Bách Khoa BKC
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH H.WOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH H.WOOD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANKAA GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ANKAA GLOBAL
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIẾN QUÂN
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ PITAGO VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ - TRUYỀN THÔNG JUXING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ - TRUYỀN THÔNG JUXING VIỆT NAM
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty TNHH truyền thông quảng cáo Alpha
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tiền lương Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CINCAMON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CINCAMON
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu BM Trading Join Stock Company
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM DV Quy Nhơn Đẹp Phú Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TM DV Quy Nhơn Đẹp Phú Yên
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ WEGO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH KYNAM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KYNAM MEDIA
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm