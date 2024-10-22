Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 - 21 Phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Trực tiếp đi thị trường, mở mới các NPP, build up lại hệ thống kinh doanh và hệ thống NPP

- Chịu trách nhiệm điều phối số lượng danh mục hàng hóa nhập/bán, lưu lượng tiêu thụ hàng hóa đảm bảo tuổi lưu kho hàng hóa ngắn nhất theo yêu cầu

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số (sell in), lợi nhuận, chi phí....

- Phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, đối thủ, chương trình khuyến mãi tại khu vực phụ trách và đưa ra đề xuất, kiến nghị với BLĐ Công ty

- Hỗ trợ doanh số sell out cho NPP, quản lí đội ngũ Sale Rep thị trường

- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, theo dõi tồn kho tại NPP, hỗ trợ NPP bảo hành đổi trả hàng theo quy định công ty

- Đảm bảo hàng hóa lưu thông và độ phủ nhãn hàng tại vùng thị trường phụ trách. Kiểm soát hàng hóa/ chính sách giá trên khu vực tránh hiện tượng bị xâm chiếm, lấn vùng, phá giá...

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam. Độ tuổi: 28 trở lên

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm : ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí ASM trở lên trong công ty cùng lĩnh vực điện máy, điện lạnh, điện gia dụng...(không tuyển ngành khác)

- Năng lực cốt lõi: khả năng build up và vận hành, khả năng thực chiến và đào thị trường, mối quan hệ sẵn với các NPP điện gia dụng, điện lạnh, điện máy..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn

- Phúc lợi nhân văn thiết thực

- Phụ cấp cha mẹ già

- Học bổng thắp sáng tương lai con trẻ

- Phúc lợi cho con: Thưởng học sinh giỏi, xuất sắc, tết Thiếu nhi, Trung thu

- 3 năm làm việc liên tục được cộng 1 ngày phép;

- Thưởng ngày Tết dương lịch, Tết nguyên đán, Lễ Quốc khánh,...

- Phúc lợi thăm hỏi: Hôn nhân, sinh nhật, ốm đau, ....

- Nghỉ mát hàng năm

- Hỗ trợ 30%-50% khi mua SP Kangaroo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.