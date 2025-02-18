Tuyển Automation Tester HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại HEINEKEN Vietnam
- Hồ Chí Minh: 170 Le Van Khuong St, Thoi An Ward, Dist 12, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
✅ Ensure Equipment Reliability – Lead proactive maintenance strategies (RCM) to maximize uptime and efficiency.
Ensure Equipment Reliability
✅ Optimize Asset Performance – Develop and deploy Heineken Asset Care Standards (HACS) into the EAM/CMMS system and support the Strategic Preventive Maintenance (SPM) program.
Optimize Asset Performance
Heineken Asset Care Standards (HACS)
Strategic Preventive Maintenance (SPM) program
✅ Drive Continuous Improvement (CI) – Lead and facilitate TPM-based improvement initiatives to reduce costs and enhance asset lifecycles.
✅ Drive Continuous Improvement (CI)
TPM-based improvement initiatives
✅ Implement Predictive Maintenance – Champion the transition to condition-based maintenance and advanced predictive maintenance techniques.
Implement Predictive Maintenance
condition-based maintenance
✅ Ensure Compliance & Change Management – Own the MOC (Management of Change) & MDM (Master Data Management) processes to maintain regulatory and operational standards.
Ensure Compliance & Change Management
MOC (Management of Change) & MDM (Master Data Management) processes
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HEINEKEN Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEINEKEN Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
