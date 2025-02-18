Tuyển Automation Tester HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Automation Tester HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

HEINEKEN Vietnam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
HEINEKEN Vietnam

Automation Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại HEINEKEN Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170 Le Van Khuong St, Thoi An Ward, Dist 12, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

✅ Ensure Equipment Reliability – Lead proactive maintenance strategies (RCM) to maximize uptime and efficiency.
Ensure Equipment Reliability
✅ Optimize Asset Performance – Develop and deploy Heineken Asset Care Standards (HACS) into the EAM/CMMS system and support the Strategic Preventive Maintenance (SPM) program.
Optimize Asset Performance
Heineken Asset Care Standards (HACS)
Strategic Preventive Maintenance (SPM) program
✅ Drive Continuous Improvement (CI) – Lead and facilitate TPM-based improvement initiatives to reduce costs and enhance asset lifecycles.
✅ Drive Continuous Improvement (CI)
TPM-based improvement initiatives
✅ Implement Predictive Maintenance – Champion the transition to condition-based maintenance and advanced predictive maintenance techniques.
Implement Predictive Maintenance
condition-based maintenance
✅ Ensure Compliance & Change Management – Own the MOC (Management of Change) & MDM (Master Data Management) processes to maintain regulatory and operational standards.
Ensure Compliance & Change Management
MOC (Management of Change) & MDM (Master Data Management) processes

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HEINEKEN Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HEINEKEN Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HEINEKEN Vietnam

HEINEKEN Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vietcombank Tower, 18th & 19th floor, 05 Cong Truong Me Linh, Ben Nghe Ward

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

