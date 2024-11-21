Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Thiết kế test case và viết automation scripts;

- Định nghĩa, phát triển, triển khai và duy trì script cho automation test;

- Phối hợp với team manual test để hiểu các mục tiêu của dự án, nắm được các luồng nghiệp vụ hệ thống để từ đó đánh giá và đưa ra được phạm vi cần automation test, đáp ứng

được yêu cầu dự án và có tính khả thi. Từ đó, thiết kế kịch bản automation test tương ứng.

- Có khả năng đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả của automation test trong quá trình làm việc.

- Chủ động trong công việc, có mối quan hệ tốt với các thành viên khác trong nhóm.

- Báo cáo công việc, đánh giá hiệu quả của việc automation test với dự án hiện tại hàng tuần, hàng tháng cho quản lý trực tiếp

- Thực hiện kiểm thử phi chức năng: kiểm thử bảo mật, kiểm thử hiệu năng...

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm kiểm thử trong đó kinh nghiệm kiểm thử tự động) gồm web hoặc app (Android, IOS).

- Có kinh nghiệm và kiến thức về lập trình hướng đối tượng

- Có kinh nghiệm và kiến thức về một trong các ngôn ngữ: Java, Javascript, ...

- Có kinh nghiệm làm việc với Selenium, Web Driver, TestNG, Robot Framework, Cucumber, Jenkins, Docker, Gitlab, Github, CICD

- Có kinh nghiệm manual test, phối hợp với team manual để triển khai test case cho automation

- Có kiến thức về ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu: SQL, My SQL... Khả năng sử dụng ở mức khá.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm automation API Testing, Performance Testing và Security Testing;

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

