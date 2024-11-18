Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Trình dược viên

Mục đích chung của vị trí này

Mở rộng mạng lưới bác sĩ gửi bệnh và bác sĩ hợp tác để thuyết phục nhiều bác sĩ tham gia chương trình Bác sĩ hợp tác, nhằm thúc đẩy hoạt động và tăng doanh số cho phòng Phát triển kinh doanh.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

Thường xuyên thăm viếng các bác sĩ giới thiệu bệnh và bác sĩ hợp tác ở các khu vực và chuyên khoa được phân bổ

Cung cấp thông tin cần thiết về các chuyên khoa, dịch vụ của Bệnh viện FV đến các bác sĩ hợp tác

Xây dựng mối quan hệ tốt với bác sĩ hợp tác để mời hợp tác với Bệnh viện FV

Hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình làm việc với FV

Chịu trách nhiệm về doanh số được giao theo Tháng/ Qúy/ Năm

Báo cáo và họp mỗi ngày cùng Trưởng nhóm và Trưởng Phòng

Hợp tác với các phòng ban khác để thực hiện các hoạt động tiếp thị

Đạt doanh số cá nhân được phân bổ

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đai học Dược

Kinh nghiệm: từng làm việc trong lĩnh vực Dược

Giao tiếp và mối quan hệ tốt với các bác sĩ

Có thể thường xuyên đi công tác, thăm viếng khách hàng/ bác sĩ

Phong thái làm việc chín chắn, có tinh thần đồng đội

Siêng năng và luôn sẵn sàng xử lý những công việc nhiều thách thức

Thông thạo các ứng dụng tin học của Microsoft (Word, Excel, PPT)

Quyền lợi

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt

Chế độ chăm sóc sức khỏe và các ưu đãi của FV Hospital dành cho CBNV

Ngày nghỉ phép: 16 ngày/ năm

Lương tương xứng với năng lực

Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao

Thưởng thành tích

Cách Thức Ứng Tuyển

