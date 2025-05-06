Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Volio Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xem và phân tích báo cáo để đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống;
Viết code xử lý logic cho các tính năng của hệ thống;
Thiết kế kiến trúc hệ thống để đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu quả;
Xây dựng nền tảng cơ bản cho hệ thống backend;
Thực hiện benchmark, debug và kiểm thử hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định;
Tối ưu hiệu suất hệ thống để tăng tốc độ và giảm tài nguyên sử dụng;
Phối hợp với các team khác (nếu cần) để hoàn thành công việc được giao;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Golang;
Có khả năng đọc hiểu biểu đồ, đồ thị và số liệu thống kê, từ đó đưa ra nhận định chính xác;
Hiểu biết sâu sắc về các cấu trúc dữ liệu, giải thuật và kỹ thuật tối ưu;
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống phân tán, cân bằng tải và xử lý lỗi;
Am hiểu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tối ưu hóa truy vấn;
Thành thạo các kỹ thuật caching, load balancing, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu;
Cẩn thận, trách nhiệm đối với bảo mật thông tin và hệ thống.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 25 triệu;
Giờ làm việc 09h00 - 18h00;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;
Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);
Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);
Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;
Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);
Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard...;
Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

