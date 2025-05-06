Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xem và phân tích báo cáo để đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống;

Viết code xử lý logic cho các tính năng của hệ thống;

Thiết kế kiến trúc hệ thống để đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu quả;

Xây dựng nền tảng cơ bản cho hệ thống backend;

Thực hiện benchmark, debug và kiểm thử hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định;

Tối ưu hiệu suất hệ thống để tăng tốc độ và giảm tài nguyên sử dụng;

Phối hợp với các team khác (nếu cần) để hoàn thành công việc được giao;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc với Golang;

Có khả năng đọc hiểu biểu đồ, đồ thị và số liệu thống kê, từ đó đưa ra nhận định chính xác;

Hiểu biết sâu sắc về các cấu trúc dữ liệu, giải thuật và kỹ thuật tối ưu;

Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống phân tán, cân bằng tải và xử lý lỗi;

Am hiểu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tối ưu hóa truy vấn;

Thành thạo các kỹ thuật caching, load balancing, tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu;

Cẩn thận, trách nhiệm đối với bảo mật thông tin và hệ thống.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 25 triệu;

Giờ làm việc 09h00 - 18h00;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;

Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard...;

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam

