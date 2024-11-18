Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Thư Ký Bán Hàng thời hạn 3,5 tháng

Xử lý và kiểm soát đơn hàng (đơn bán, Return, EFG...)/ tổng hợp sales focast kênh B2B Food đảm bảo giao hàng đúng thời gian và các quy định theo đặc thù khách hàng

Kiểm soát và theo dõi tồn kho các sản phẩm Food để cập nhật tình trạng hàng hóa cho các bộ phận liên quan

Lập hợp đồng các khách hàng kênh Food

Quản trị khách hàng kênh Food đảm bảo tính đồng nhất và chính xác (trên hệ thống và file lưu)

Tính toán các khoản chiết khấu/thưởng/ Kpis/ các chương trình Hỗ trợ Thương Mại để thanh toán cho khách hàng theo đúng nội dung đã thông báo, thỏa thuận

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành tiêu dùng nhanh hoặc dịch vụ khách hàng

Tư duy tốt, có khả năng phân tích

Khả năng làm việc và tư duy về số tốt và làm việc dưới sức ép cao

Khả năng lập kế hoạch tốt

Khả năng giao tiếp tốt

Sắp xếp công việc gọn gàng, khoa học

Khả năng làm việc chính xác, chăm chỉ, nhiệt tình và trung thực

Sử dụng tốt Excel

Được đóng bảo hiểm ngay từ tháng đầu tiền làm việc

Có nghỉ phép năm

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

