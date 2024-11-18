Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
- Hà Nội: Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Thư Ký Bán Hàng thời hạn 3,5 tháng
Xử lý và kiểm soát đơn hàng (đơn bán, Return, EFG...)/ tổng hợp sales focast kênh B2B Food đảm bảo giao hàng đúng thời gian và các quy định theo đặc thù khách hàng
Kiểm soát và theo dõi tồn kho các sản phẩm Food để cập nhật tình trạng hàng hóa cho các bộ phận liên quan
Lập hợp đồng các khách hàng kênh Food
Quản trị khách hàng kênh Food đảm bảo tính đồng nhất và chính xác (trên hệ thống và file lưu)
Tính toán các khoản chiết khấu/thưởng/ Kpis/ các chương trình Hỗ trợ Thương Mại để thanh toán cho khách hàng theo đúng nội dung đã thông báo, thỏa thuận
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tư duy tốt, có khả năng phân tích
Khả năng làm việc và tư duy về số tốt và làm việc dưới sức ép cao
Khả năng lập kế hoạch tốt
Khả năng giao tiếp tốt
Sắp xếp công việc gọn gàng, khoa học
Khả năng làm việc chính xác, chăm chỉ, nhiệt tình và trung thực
Sử dụng tốt Excel
Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có nghỉ phép năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
