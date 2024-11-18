Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Bắc Á, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thư Ký Bán Hàng thời hạn 3,5 tháng
Xử lý và kiểm soát đơn hàng (đơn bán, Return, EFG...)/ tổng hợp sales focast kênh B2B Food đảm bảo giao hàng đúng thời gian và các quy định theo đặc thù khách hàng
Kiểm soát và theo dõi tồn kho các sản phẩm Food để cập nhật tình trạng hàng hóa cho các bộ phận liên quan
Lập hợp đồng các khách hàng kênh Food
Quản trị khách hàng kênh Food đảm bảo tính đồng nhất và chính xác (trên hệ thống và file lưu)
Tính toán các khoản chiết khấu/thưởng/ Kpis/ các chương trình Hỗ trợ Thương Mại để thanh toán cho khách hàng theo đúng nội dung đã thông báo, thỏa thuận
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong ngành tiêu dùng nhanh hoặc dịch vụ khách hàng
Tư duy tốt, có khả năng phân tích
Khả năng làm việc và tư duy về số tốt và làm việc dưới sức ép cao
Khả năng lập kế hoạch tốt
Khả năng giao tiếp tốt
Sắp xếp công việc gọn gàng, khoa học
Khả năng làm việc chính xác, chăm chỉ, nhiệt tình và trung thực
Sử dụng tốt Excel

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm ngay từ tháng đầu tiền làm việc
Có nghỉ phép năm
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

