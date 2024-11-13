Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Quảng Thái, Hợp Đồng, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai và bảo trì lắp đặt đường truyền Internet cho khách hàng.
Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng).
Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, came...) do FPT Telecom cung cấp.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng, thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Thực hiện công việc trong địa bàn Hà Đông.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20 – 35.
Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện - Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp.
Hiểu biết về mạng căn bản ( địa chỉ IP, DNS, web...).
Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là một lợi thế.
Có phương tiên đi lại (xe máy).
Có sử dụng smartphone để cài đặt các ứng dụng bắt buộc hỗ trợ trong công việc.
Ưu tiên Ứng viên tại Hà Đông

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh tùy theo năng lực, thu nhập chính thức thấp nhất từ 8 triệu/tháng, sau thử việc (trung bình 12-20 triệu/tháng)
Được xét tăng lương định kỳ 3 tháng/lần theo năng lực (thi phân bậc) và nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành viễn thông
Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO
Thời gian thử việc có thể được rút ngắn, ký hợp đồng chính thức ngay sau 1 tháng đầu tiên nếu thực hiện tốt công việc
Được đề xuất nơi làm việc mong muốn
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật
Được hưởng các chương trình phúc lợi nội bộ bao gồm Khám sức khỏe định kỳ, ưu đãi cước của FPT Telecom, Ưu đãi mua hàng FPT Shop
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

