Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các quy định về an ninh và an toàn lao động
Bảo vệ an toàn cho nhân viên và khách hàng
Bảo vệ an toàn tài sản
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khỏe manh, nhanh nhẹn
Yêu cầu ứng viên nam
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp
Ưu đãi mua sắm tại hệ thống Go/Big C toàn quốc
Khám sức khỏe, Team building hàng năm
Bảo hiểm theo quy định của Luật
Bảo hiểm tai nạn + Bảo hiểm sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
