Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các quy định về an ninh và an toàn lao động

Bảo vệ an toàn cho nhân viên và khách hàng

Bảo vệ an toàn tài sản

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Khỏe manh, nhanh nhẹn

Yêu cầu ứng viên nam

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp

Ưu đãi mua sắm tại hệ thống Go/Big C toàn quốc

Khám sức khỏe, Team building hàng năm

Bảo hiểm theo quy định của Luật

Bảo hiểm tai nạn + Bảo hiểm sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

