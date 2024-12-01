Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo vệ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
1/Kiểm soát người và tài sản ra/vào khách sạn
1/Kiểm soát người và tài sản ra/vào khách sạn
2/Tuần tra
2/Tuần tra
3/Vận hành, kiểm soát các thiết bị an ninh
3/Vận hành, kiểm soát các thiết bị an ninh
4/Kiểm tra các thiết bị PCCC
4/Kiểm tra các thiết bị PCCC
5/Xử lý khi có tình huống tranh chấp, ẩu đả
5/Xử lý khi có tình huống tranh chấp, ẩu đả
6/Xử lý khi phát hiện mất mát, hư hỏng, tội phạm, tai nạn
7/Xử lý khi phát hiện hỏa hoạn
7/Xử lý khi phát hiện hỏa hoạn
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tuổi từ 20 đến 45 . Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
· Sức khoẻ thể chất tốt.
· Khả năng vận động tốt.
· Tập trung, nghiêm túc.
· Có thể làm việc theo ca.
· Phản ứng nhanh.
· Lắng nghe tích cực.
· Khả năng giám sát và theo dõi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
CLB thể thao
Thâm niên
Thưởng làm ca
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
