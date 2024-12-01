Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Bảo vệ Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

1/Kiểm soát người và tài sản ra/vào khách sạn

Kiểm soát người và tài sản ra/vào khách sạn

2/Tuần tra

Tuần tra

3/Vận hành, kiểm soát các thiết bị an ninh

Vận hành, kiểm soát các thiết bị an ninh

4/Kiểm tra các thiết bị PCCC

Kiểm tra các thiết bị PCCC

5/Xử lý khi có tình huống tranh chấp, ẩu đả

Xử lý khi có tình huống tranh chấp, ẩu đả

6/Xử lý khi phát hiện mất mát, hư hỏng, tội phạm, tai nạn

7/Xử lý khi phát hiện hỏa hoạn

Xử lý khi phát hiện hỏa hoạn

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tuổi từ 20 đến 45 . Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

· Sức khoẻ thể chất tốt.

· Khả năng vận động tốt.

· Tập trung, nghiêm túc.

· Có thể làm việc theo ca.

· Phản ứng nhanh.

· Lắng nghe tích cực.

· Khả năng giám sát và theo dõi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

CLB thể thao

Thâm niên

Thưởng làm ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin