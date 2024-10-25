Tuyển Bất Động Sản thu nhập 10 - 20 triệu Thực tập tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group
- Hà Nội: 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, có nhu cầu mua bất động sản.
Kho nguồn nhà đa dạng khắp các quận, lọc bất động sản hỗ trợ khách hàng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng bất động sản theo nhu cầu.
Những đầu việc cộng tác viên chưa có kinh nghiệm đều được công ty đào tạo và hướng dẫn, kèm 1:1 từ đầu.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Linh động thời gian làm việc.
Địa điểm làm việc tùy thuộc khu vực mong muốn bán.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng quyền lợi tham gia các chương trình thưởng hàng tháng, quý và năm.
Tham gia các hoạt động thể thao, tâm linh, du lịch.
Tham gia miễn phí các khóa học đào tạo chuyên nghiệp về bất động sản và kỹ năng mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
