Tuyển Biên phiên dịch Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 21, Khối văn phòng tòa nhà MD Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện biên phiên dịch tài liệu kỹ thuật, hợp đồng, báo giá, công văn….

进行技术文件、合同、报价、官方派遣等的笔译和口译。

Phiên dịch cho lãnh đạo trong các cuộc họp, gặp gỡ khách hàng, đối tác….

在会议、与客户、合作伙伴的会议等中为领导提供口译服务。

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

领导交办的其他任务；

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng;

大学本科以上的学历；熟练、精通中文（听、说、读、写）;

Có thể đi công tác theo sự điều động của công ty;

能接受公司安排的出差；

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng;

熟练使用办公软件；

Kỹ năng giao tiếp và diễn đạt tốt; có đam mê kinh doanh, nhanh nhẹn, chịu khó.

具有良好的沟通和表达能力；对业务充满热情，头脑灵活，吃苦耐劳。

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dịch trong lĩnh vực điện, xi măng, xây dựng….

有电力、水泥、建筑等领域翻译经验者优先

Tại Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12tr trở lên (deal theo năng lực và kinh nghiệm);

底薪1200万以上（可面谈);

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định;

根据公司规定提供节日奖金；

Đóng BHXH ngay sau khi chuyển chính thức;

转正后缴纳社保；

Các chế độ, phúc lợi, trợ cấp ăn ca 50.000VND/bữa theo quy định công ty.

制度和福利按照公司规定执行。

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Trình Quốc Tế Nam Kinh Chope (Việt Nam )

