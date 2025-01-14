Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Briswell Việt Nam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd
- Hồ Chí Minh: 115
- 115A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
*** 部門紹介 ***
主に日本のBriswell Japanからプロジェクトの依頼を受け、基本設計書から仕様を理解します。
開発の範囲として、WEBシステム、android、iOSアプリケーションとなります。
IT Communicator Groupでは基本設計書から必要な部分を翻訳し、開発者に説明を行います。
IT Communicatorも開発者と同じプロジェクトのチームの一員として参加していただきます。
そのため、ただ翻訳や通訳をするのではなく、サービスがどのように使われるかや設計書を理解すること、
設計書が不明な点があれば、自ら設計者に質問を行い不明な部分を解決して頂く必要があります。
また、IT Communicatorは基本設計書を理解しているため、結合テストと同等のテストコンディションを作成し、
テストを実施します。Briswell Vietnamの品質管理も補っているということになります。
品質面ではBugの種別にlevelを設けており、テストコンディション作成が未経験の方でも徐々にステップアップして品質を担保できるテストケースを作れるようになっていく形となります。
従業員は親切で質問やヘルプが必要であれば、サポートをしてくれます。
また、四半期に優秀社員として表彰します。
*** 業務内容 ***
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
