Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Briswell Việt Nam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Briswell Việt Nam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Briswell Việt Nam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Briswell Việt Nam Co.,ltd

Biên phiên dịch tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 115

- 115A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

*** 部門紹介 ***
主に日本のBriswell Japanからプロジェクトの依頼を受け、基本設計書から仕様を理解します。
開発の範囲として、WEBシステム、android、iOSアプリケーションとなります。
IT Communicator Groupでは基本設計書から必要な部分を翻訳し、開発者に説明を行います。
IT Communicatorも開発者と同じプロジェクトのチームの一員として参加していただきます。
そのため、ただ翻訳や通訳をするのではなく、サービスがどのように使われるかや設計書を理解すること、
設計書が不明な点があれば、自ら設計者に質問を行い不明な部分を解決して頂く必要があります。
また、IT Communicatorは基本設計書を理解しているため、結合テストと同等のテストコンディションを作成し、
テストを実施します。Briswell Vietnamの品質管理も補っているということになります。
品質面ではBugの種別にlevelを設けており、テストコンディション作成が未経験の方でも徐々にステップアップして品質を担保できるテストケースを作れるようになっていく形となります。
従業員は親切で質問やヘルプが必要であれば、サポートをしてくれます。
また、四半期に優秀社員として表彰します。
*** 業務内容 ***

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Briswell Việt Nam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Briswell Việt Nam Co.,ltd

Briswell Việt Nam Co.,ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 8, Tòa Nhà Minh Tinh, 115-115A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bien-phien-dich-tieng-nhat-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job312774
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hamaden Vietnam CO., LTD
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Hamaden Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/08/2025
Hải Dương Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fujinet Systems JSC
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Fujinet Systems JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ FASTCODING VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIETRY
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VIETRY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 550 - 700 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Konishi Việt Nam
Hạn nộp: 09/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 550 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (MITACO)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 184 Triệu Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc Yangtze Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Trung Quốc Yangtze Viet Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 550 USD CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
300 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Briswell Việt Nam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Briswell Việt Nam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Ambition Vietnam CO., LTD (Https://am-Bition.vn) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,800 USD Ambition Vietnam CO., LTD (Https://am-Bition.vn)
1,000 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,600 USD Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
800 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 23 Triệu Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoty
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 - CTCP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Allexceed Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Allexceed Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 550 USD CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
300 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hua Nan Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MIWA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIWA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DUY TÂN JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DUY TÂN JAPAN
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 310 - 450 USD CÔNG TY TNHH DYM VIỆT NAM
310 - 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật CÔNG TY TNHH VIETRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIETRY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Fujinet Systems JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Fujinet Systems JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm