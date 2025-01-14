Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Briswell Việt Nam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

*** 部門紹介 ***

主に日本のBriswell Japanからプロジェクトの依頼を受け、基本設計書から仕様を理解します。

開発の範囲として、WEBシステム、android、iOSアプリケーションとなります。

IT Communicator Groupでは基本設計書から必要な部分を翻訳し、開発者に説明を行います。

IT Communicatorも開発者と同じプロジェクトのチームの一員として参加していただきます。

そのため、ただ翻訳や通訳をするのではなく、サービスがどのように使われるかや設計書を理解すること、

設計書が不明な点があれば、自ら設計者に質問を行い不明な部分を解決して頂く必要があります。

また、IT Communicatorは基本設計書を理解しているため、結合テストと同等のテストコンディションを作成し、

テストを実施します。Briswell Vietnamの品質管理も補っているということになります。

品質面ではBugの種別にlevelを設けており、テストコンディション作成が未経験の方でも徐々にステップアップして品質を担保できるテストケースを作れるようになっていく形となります。

従業員は親切で質問やヘルプが必要であれば、サポートをしてくれます。

また、四半期に優秀社員として表彰します。

*** 業務内容 ***