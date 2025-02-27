Tuyển Biên tập viên MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên tập viên MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MISA Jointstock Company
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
MISA Jointstock Company

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại MISA Jointstock Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Technosoft Building, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, MISA là doanh nghiệp tiên phong phát triển hệ sinh thái giải pháp số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp, 80.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, 3.500.000 cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia trên thế giới.
Mô tả công việc
- Lập kế hoạch và triển khai nội dung đa nền tảng, đa định dạng nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu, đối tượng đọc là Chủ doanh nghiệp, C-levels, Trưởng phòng
+ 70% phụ trách các nội dung SEO, long form, high quality, định dạng bao gồm blog & video; lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kinh doanh bán lẻ, AI.
+ 30% viết nội dung creative khác như social, ấn phẩm
- Lập kế hoạch và phối hợp cùng các bộ phận khác để phân phối nội dung đã sản xuất
- Theo dõi, đo lường, phân tích, tối ưu liên tục các chỉ số về hiệu quả nội dung
- Thực hiện các công việc được giao khác nhằm đảm bảo mục tiêu chung của team/phòng/công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, kinh tế, truyền thông, báo chí hoặc liên quan

Tại MISA Jointstock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MISA Jointstock Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

MISA Jointstock Company

MISA Jointstock Company

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

