Tuyển Biên tập viên MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, MISA là doanh nghiệp tiên phong phát triển hệ sinh thái giải pháp số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp, 80.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, 3.500.000 cá nhân tại Việt Nam và 22 quốc gia trên thế giới.

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và triển khai nội dung đa nền tảng, đa định dạng nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu, đối tượng đọc là Chủ doanh nghiệp, C-levels, Trưởng phòng

+ 70% phụ trách các nội dung SEO, long form, high quality, định dạng bao gồm blog & video; lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kinh doanh bán lẻ, AI.

+ 30% viết nội dung creative khác như social, ấn phẩm

- Lập kế hoạch và phối hợp cùng các bộ phận khác để phân phối nội dung đã sản xuất

- Theo dõi, đo lường, phân tích, tối ưu liên tục các chỉ số về hiệu quả nội dung

- Thực hiện các công việc được giao khác nhằm đảm bảo mục tiêu chung của team/phòng/công ty.