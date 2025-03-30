Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Xây dựng, quản lý và triển khai chiến lược thương hiệu cho \"Phiên\" trên các nền tảng online và offline.
Định vị thương hiệu, phát triển hình ảnh nhất quán và gia tăng nhận diện thương hiệu trên thị trường.
Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu theo tháng/quý/năm, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai hiệu quả.
Lập kế hoạch và giám sát triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, activation để gia tăng độ phủ thương hiệu.
Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Website, PR...)
Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch branding, storytelling để kết nối thương hiệu với khách hàng.
Quản lý hình ảnh thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán và sáng tạo trong các ấn phẩm truyền thông.
Phối hợp với team Thiết kế và Media để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và sản xuất các nội dung marketing chất lượng cao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với báo chí, đối tác truyền thông, KOLs/KOCs để nâng cao hình ảnh thương hiệu.
Quản lý các hoạt động PR, sự kiện, hợp tác thương hiệu để mở rộng tệp khách hàng.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông, đề xuất cải thiện chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding/Marketing các lĩnh vực Retail, FMCG, ưu tiên trong ngành F&B.
Hiểu biết sâu về xây dựng thương hiệu, truyền thông marketing và chiến lược nội dung.
Thành thạo các nền tảng truyền thông số và có khả năng phát triển chiến dịch marketing hiệu quả.
Có khả năng sáng tạo nội dung, storytelling và quản lý hình ảnh thương hiệu.
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát triển khai các hoạt động branding.
Kinh nghiệm làm việc với báo chí, đối tác truyền thông, KOLs/KOCs là một lợi thế.
Chủ động, nhạy bén với xu hướng, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập nhập hấp dẫn theo năng lực, lương cứng upto 27M/tháng
Hưởng chế độ nghỉ Lễ tết, phép năm, Thưởng Lễ tết theo quy định
Làm việc trong môi trường, trẻ trung năng động, có thể mở rộng quan hệ và hoàn thiện kỹ năng làm việc.
Được làm việc một cách chủ động theo cách của riêng mình, chủ động đề xuất các biện pháp nhằm phát triển công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

