Tuyển Brand Marketing CONG TY TNHH THUONG MAI DMP VIET PHAP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Triển khai các hoạt động Marketing & Quản lý Thương hiệu

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh digital như Facebook, TikTok, Instagram, Website, Email Marketing…

- Sáng tạo nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video) để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

- Quản lý, cập nhật và tối ưu nội dung website, fanpage, landing page để đảm bảo sự nhất quán của thương hiệu.

- Triển khai và tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads.

2. Phụ trách tổ chức Hội nghị, Hội thảo Online/Offline, Sự kiện

- Đầu mối lên kế hoạch và tổ chức các hội nghị, hội thảo dành cho bác sĩ, spa, thẩm mỹ viện, chuyên gia da liễu nhằm quảng bá sản phẩm và tăng cường độ phủ thương hiệu.

- Quản lý, điều phối các sự kiện hội thảo online (Zoom, livestream TikTok/Shopee), đảm bảo chất lượng chương trình.

- Phối hợp với các đối tác, đơn vị tổ chức sự kiện để triển khai các chương trình chuyên môn và hội thảo khách hàng.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng sự kiện để tối ưu cho các chương trình sau.

3. Quản lý nhãn hàng (Brand Management - phụ trách Brand Manager)

- Đầu mối xây dựng và triển khai chiến lược định vị thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của công ty.