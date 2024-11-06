Tuyển Product Management Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia các dự án lớn, phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Bảo hiểm, Bank, Fintech, Viễn thông, Y tế, Quản trị Doanh nghiệp, ERP ...

Khảo sát và thu thập yêu cầu khách hàng. Mô hình hóa nghiệp vụ và xác nhận với khách hàng

Phân tích và đưa ra giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ

Viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ chi tiết. Viết tài liệu yêu cầu phần mềm

Quản lý yêu cầu và thay đổi trên JIRA

Trao đổi và đào tạo team dự án về nghiệp vụ, về yêu cầu phần mềm

Trao đổi với TechLead/PM về các yêu cầu technical để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ mảng Dữ Liệu/Big Data

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/các chuyên ngành khác liên quan loại Khá trở lên;

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Mức lương hấp dẫn với nhân tài, thỏa thuận dựa vào kinh nghiệm và mong muốn của ứng viên

Phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát

Package thưởng năm hấp dẫn cho ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như 30/4, 1/5, 2/9, Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. (20-25 triệu/người/năm)

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định

Bảo hiểm tư nhân Pjico đóng cho toàn bộ nhân viên khi lên chính thức: quyền lợi khám chữa bệnh trên các bệnh viên toàn quốc

Thưởng dự án, thưởng kinh doanh

16 ngày phép full lương/năm

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4. Địa điểm làm việc

Viettel Software Services : Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin