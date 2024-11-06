Tuyển Product Management Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Viettel Software

Product Management

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Viettel Software

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia các dự án lớn, phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Bảo hiểm, Bank, Fintech, Viễn thông, Y tế, Quản trị Doanh nghiệp, ERP ...
Khảo sát và thu thập yêu cầu khách hàng. Mô hình hóa nghiệp vụ và xác nhận với khách hàng
Phân tích và đưa ra giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
Viết tài liệu yêu cầu nghiệp vụ chi tiết. Viết tài liệu yêu cầu phần mềm
Quản lý yêu cầu và thay đổi trên JIRA
Trao đổi và đào tạo team dự án về nghiệp vụ, về yêu cầu phần mềm
Trao đổi với TechLead/PM về các yêu cầu technical để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ mảng Dữ Liệu/Big Data
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/các chuyên ngành khác liên quan loại Khá trở lên;

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Mức lương hấp dẫn với nhân tài, thỏa thuận dựa vào kinh nghiệm và mong muốn của ứng viên
Phúc lợi: hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát
Package thưởng năm hấp dẫn cho ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như 30/4, 1/5, 2/9, Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. (20-25 triệu/người/năm)
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật định
Bảo hiểm tư nhân Pjico đóng cho toàn bộ nhân viên khi lên chính thức: quyền lợi khám chữa bệnh trên các bệnh viên toàn quốc
Thưởng dự án, thưởng kinh doanh
16 ngày phép full lương/năm
2. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
4. Địa điểm làm việc
Viettel Software Services : Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

