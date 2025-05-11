Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh tốt, có chứng chỉ BA (CBAP, PMI-PBA) hoặc am hiểu về UI/UX.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, với các dự án AI tiên tiến.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; chính sách phúc lợi và teambuilding hằng năm.

Được đào tạo bài bản về quy trình phát triển và ứng dụng AI, làm việc trực tiếp với đội ngũ chuyên gia công nghệ.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp, tham gia các khóa học chuyên môn/ngoại ngữ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin