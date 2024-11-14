Tuyển Product Management Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VTI Building, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận yêu cầu ở mức khái quát từ onsite, tự phân tích và viết thành tài liệu mô tả chức năng phần mềm, tài liệu basic design

- Communicate trực tiếp với onsiter và khách hàng để thực hiện Q&A, làm rõ yêu cầu, và nhận approve tài liệu

- Triển khai yêu cầu cho dự án

- Đưa ra các kiến nghị và giải pháp kịp thời khi có biến động bất thường đối với các chỉ tiêu phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát tài chính khác theo yêu cầu

- Là người đảm bảo cuối cùng phía Offshore về các chức năng đã được implement đúng và đủ (không phải là việc test chi tiết các chức năng, mà check trên đầu mục chức năng. đảm bảo không bị lack và sai requirement)

- Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp là bắt buộc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành CNTT

- Có base về IT

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm BA, hoặc 3 năm kinh nghiệm làm tester và có định hướng trở thành BA

- Hiểu nghiệp vụ nhanh

- Phân tích được requirement và break ra được tài liệu basic design

- Có khả năng design DB là 1 lợi thế

- Toeic tối thiểu 650

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Min 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);

- Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;

- Được tham gia lớp tiếng Nhật miễn phí tại Công ty;

- Hưởng các chế độ như : Khám sức khỏe định kì hàng năm, được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin