Tuyển Product Management Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Product Management

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10&11 tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Tiếp nhận các yêu cầu phát triển hệ thống từ các đơn vị nghiệp vụ, từ đó phân tích và làm rõ yêu cầu thực tế
• Phản hồi tính khả thi của các yêu cầu nêu trên đến các đơn vị nghiệp vụ và đưa ra giải pháp phát triển phù hợp
• Phối hợp với các đội nhóm nội bộ để tiến hành phân tích và kiểm thử nội bộ các yêu cầu nêu trên trước khi đưa lên môi trường UAT
• Tiếp nhận ticket thông báo sự cố trên môi trường PRODUCTION
• Phối hợp với các đội nhóm nội bộ (phát triển phần mềm, hạ tầng mạng và hệ thống etc.) để khắc phục sự cố
Job description:
• Receive system development requirements from operational units, thereby analyzing and clarifying actual requirements
• Feedback feasibility of the above requirements to operational units and provide appropriate development solutions
• Coordinate with internal IT teams to conduct analysis and internal testing of the above requirements before deployment to UAT environment
• Receive incident notification tickets on PRODUCTION environment
• Coordinate with internal IT teams (software development, network infrastructure and systems etc.) to troubleshoot problems

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
• Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin
• Thành thạo tiếng Anh giao tiếp, đọc viết tốt
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ
• Có kĩ năng giao tiếp tốt, chủ động, chăm chỉ và cầu tiến trong công việc
• Có kĩ năng làm việc theo nhóm
• Có kĩ năng tư duy logic, xử lý tình huống nhanh, hiệu quả
• Có kĩ năng phân tích và đánh giá yêu cầu
Job requirements:
• Graduate with bachelor degree or higher, priority is given to candidates who graduate with Information System, or Information Technology major
• Have at least 3 year of experience in the position of Business Analyst
• Are fluent in English communication, good reading and writing
• Have good communication skills, proactive, hardworking and progressive at work
• Have skills to work in a team
• Have logical thinking skills, handle situations quickly and effectively
• Have skills to analyze and evaluate requirements

Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Bảo hiểm theo quy định của luật, Bảo hiểm tại nạn, Bảo hiểm sức khỏe...
Lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm, xem xét tăng lương định kì hàng năm
Các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng, hỗ trợ học ngoại ngữ (Trung/ Anh), chuyên ngành bảo hiểm Loma...
Teambuilding, du lịch.....
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Benefits:
Enjoy insurance in accordance with the law, Accident insurance, Health insurance...
13th month salary, year-end bonus, annual salary increase review
Training programs to improve skills, support learning foreign languages (Chinese / English), specialized in Loma
Team building, travel...
Professional and friendly working environment...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 302 Cầu Giấy, Tòa Discovery, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

