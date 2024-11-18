Tuyển Product Management AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Management AMIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

AMIGO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
AMIGO

Product Management

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại AMIGO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P501, tầng 5, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, phường Dịch vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và xác định nhu cầu của khách hàng
Tham gia quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu nghiệp vụ và kĩ thuật cùng đối tác nước ngoài cung cấp giải pháp
Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về giải pháp, sản phẩm phần mềm cho khách hàng;
Chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và đối tác
Tham gia hỗ trợ trong quá quá trình kiểm thử nghiệm thu dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kỹ năng:
Có kinh nghiệm ở vị trí Business Analyst hoặc tương tự từ 1-2 năm trở lên
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý, điều phối dự án
Có khả năng giao tiếp tốt, giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm BA với các dự án phần mềm, dự án về giải pháp bảo mật
Khả năng tư duy tốt, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Trình độ và chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học có background về CNTT
Tiếng Anh thành thạo có thể làm việc trực tiếp, thường xuyên với đối tác nước ngoài. TOEIC 650 hoặc IELTS 6.0 trở lên

Tại AMIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành thành viên AMIGO bạn không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép, lễ tết đầy đủ và trọn vẹn mà còn được hưởng chính sách Thu nhập và Đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với những đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn đoàn kết, yêu thương và chia sẻ để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc vì được cống hiến và phát triển.
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng);
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, “Race to Fansipan”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm;
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV Amigo;
Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMIGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

AMIGO

AMIGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252682
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Business Analyst Intern thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
ATALINK TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dmobin
Tuyển Business Analyst thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dmobin
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THEINFITECH
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
FPT Software
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Tuyển Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMZ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Business Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Viettel Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhất Tín Logistics
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Nhất Tín Logistics
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Business Analyst thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất