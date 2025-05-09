Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 03 Ngõ 04 Phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

Trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển các sản phẩm chuyển đổi số sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng AI từ Google Cloud, AWS, GPT và các công nghệ AI hàng đầu khác.

Đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các phần mềm AI, từ việc thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng đến việc chuyển hóa chúng thành tài liệu đặc tả kỹ thuật chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, thiết kế, kiểm thử...) trong suốt vòng đời phát triển phần mềm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Hỗ trợ quá trình nghiệm thu, triển khai và đào tạo người dùng về các sản phẩm và giải pháp AI đã phát triển.

Nghiên cứu và cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số để đề xuất các giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Business Analyst (BA) trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong mảng bán lẻ và hiểu biết về các quy trình nghiệp vụ đặc thù của ngành.

Khả năng thu thập, phân tích và hệ thống hóa yêu cầu nghiệp vụ tốt.

Kỹ năng viết tài liệu đặc tả kỹ thuật rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ.

Khả năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kiến thức cơ bản về các nền tảng điện toán đám mây (Google Cloud, AWS) và các khái niệm về trí tuệ nhân tạo là một lợi thế lớn.

Khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, giao tiếp cơ bản).

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tiếp cận công nghệ AI hàng đầu: Được trực tiếp làm việc và nghiên cứu các công nghệ AI tiên tiến nhất từ Google, Amazon và các nền tảng khác.

Đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia: Nhận được sự đào tạo và hướng dẫn tận tình từ các chuyên gia hàng đầu của Google, AWS và các đối tác công nghệ khác.

Hỗ trợ chứng chỉ quốc tế: Được công ty hỗ trợ chi phí và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo và thi các chứng chỉ quốc tế liên quan đến điện toán đám mây và AI.

Môi trường làm việc năng động và sáng tạo: Tham gia vào đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và đầy tài năng, nơi những ý tưởng mới luôn được khuyến khích và trân trọng.

Cơ hội phát triển sự nghiệp: Mở rộng kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu suất và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Văn hóa doanh nghiệp: Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, chú trọng đến sự phát triển cá nhân và tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

