Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu

Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Business Analyst

Mức lương
Từ 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Ngọc khánh plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Từ 17 Triệu

1. Nghiên cứu và phân tích yêu cầu sản phẩm:
Nghiên cứu và phân tích các sản phẩm AI hiện có trên thị trường. Đề xuất giải pháp AI, tìm các giải pháp AI tiềm năng với khách hàng. Tham gia vào quá trình định hình tầm nhìn sản phẩm và xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm.
2. Lập tài liệu:
Xây dựng và cập nhật tài liệu yêu cầu sản phẩm (BRD, SRS), các bản mô tả quy trình nghiệp vụ và sơ đồ hệ thống. Xây dựng wireframe, user flow và sử dụng các công cụ để mô hình hoá yêu cầu và quy trình. Đảm bảo tất cả các tài liệu đều rõ ràng, dễ hiểu và có thể dễ dàng truyền đạt cho đội ngũ kỹ thuật.
3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm:
Hỗ trợ Product Owner/Manager trong việc xác định ưu tiên các tính năng sản phẩm và lập kế hoạch phát triển. Làm việc chặt chẽ với các team kỹ thuật để đảm bảo rằng các yêu cầu sản phẩm được thực hiện đầy đủ và chính xác. Theo dõi và đánh giá tiến độ phát triển, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng của người dùng cuối.
4. Kiểm thử và xác minh:
Tham gia vào quá trình kiểm thử sản phẩm để đảm bảo các tính năng hoạt động đúng yêu cầu. Đề xuất các cải tiến dựa trên kết quả kiểm thử và phản hồi của người dùng.
5. Tương tác với khách hàng và người dùng cuối:
Đóng vai trò là cầu nối giữa công ty và khách hàng, giúp giải quyết các vấn đề về sản phẩm và đảm bảo mức độ hài lòng của khách hàng. Thu thập phản hồi từ người dùng cuối và khách hàng để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.
6. Phân tích và tối ưu sản phẩm:
Theo dõi hiệu quả sử dụng của sản phẩm sau khi ra mắt, đưa ra các phân tích dựa trên dữ liệu để tối ưu hoá sản phẩm. Đề xuất các phương án tối ưu trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện người dùng (UI).
Đề xuất các phương án tối ưu trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện người dùng (UI).

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Cử nhân hoặc cao hơn trong các ngành liên quan đến CNTT, Kinh doanh, hoặc Quản trị.
2. Kinh nghiệm:
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst, ưu tiên có kinh nghiệm trong các dự án liên quan đến sản phẩm công nghệ hoặc AI. Kinh nghiệm làm việc trong môi trường startup là một lợi thế.
3. Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích nghiệp vụ xuất sắc, khả năng giao tiếp và làm việc với các bên liên quan Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và phương pháp Agile/Scrum Có khả năng lập tài liệu yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh rõ ràng, chi tiết Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: Mức lương cạnh tranh 17M++, thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu suất công việc
Gói phúc lợi: 10.500.000 VNĐ/ Năm/ CBNV
Cơ hội tham gia vào các dự án tiên phong về công nghệ AI giọng nói.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và nhiều cơ hội học hỏi phát triển.
Tham gia vào các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu.
Làm việc trong một môi trường trẻ trung, sáng tạo, năng động, nơi bạn có thể tự do đóng góp các các ý tưởng và cải tiến quy trình.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp nhanh chóng trong một công ty startup công nghệ.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày);
Địa điểm làm việc: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Lương thưởng: Mức lương cạnh tranh 17M++, thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu suất công việc
17M++
Gói phúc lợi: 10.500.000 VNĐ/ Năm/ CBNV
Cơ hội tham gia vào các dự án tiên phong về công nghệ AI giọng nói.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và nhiều cơ hội học hỏi phát triển.
Tham gia vào các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu.
Làm việc trong một môi trường trẻ trung, sáng tạo, năng động, nơi bạn có thể tự do đóng góp các các ý tưởng và cải tiến quy trình.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp nhanh chóng trong một công ty startup công nghệ.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần (8:30 AM – 5:30 PM hàng ngày);
Địa điểm làm việc: Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Ngọc Khánh plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

