Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
- Hà Nội: Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 1 USD
Tham gia dự án công nghệ TMĐT trên đa nền tảng Web, App (Android, IOS)
Phân tích thị trường, đối thủ, tìm hiểu xu hướng mới và đề xuất các ý tưởng cho sản phẩm. Phân tích yêu cầu tính năng sản phẩm, phân tích hành vi, nhu cầu của người dùng
Phối hợp chặt chẽ với Product Owner để hiểu tầm nhìn, mức độ ưu tiên của sản phẩm, làm rõ và quản lý product backlog
Tiếp nhận yêu cầu mới, yêu cầu cải tiến phát sinh từ các bên liên quan như các bộ phận kinh doanh, marketing, vận hành, trưởng bộ phận và BLĐ Công ty,...
Vẽ userflow, wireframe, mockup và tài liệu yêu cầu
Làm việc với đội thiết kế để lựa chọn ra giải pháp UI/UX phù hợp
Diễn giải cho đội phát triển các yêu cầu về sản phẩm.
Nghiệm thu sản phẩm đảm bảo sản phẩm được lập trình theo đúng yêu cầu về logic nghiệp vụ và giao diện theo đúng thiết kế trước khi golive.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn, đào tào sản phẩm cho các đối tượng sử dụng.
Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Business Analyst hoặc Product Owner
Biết tiếng trung tìm hiểu được các phần mềm tiếng trung
Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng viết các tài liệu mô tả giao diện, tính năng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu
Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ và khách hàng bên ngoài để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng
Có kỹ năng vẽ flowchart, wireframe, mockup và documentation tools
Hiểu biết tốt về UI/UX (web và mobile app)
Đã từng tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ liên quan đến TMĐT hoặc sản phẩm có lượng người dùng lớn là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Up to 1200$
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng và các chính sách khích lệ nhân sự.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
6 tháng Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, team building, du lịch hàng năm, các chương trình teabreak, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
