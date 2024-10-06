Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Mức lương Đến 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14 - 16, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 1 USD

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm Tạo, quản lý hệ thống tài liệu Hỗ trợ quản trị dự án xác định phạm vi dự án ngân hàng, tài chính Thực hiện, hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng

Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm

Tạo, quản lý hệ thống tài liệu

Hỗ trợ quản trị dự án xác định phạm vi dự án ngân hàng, tài chính

Thực hiện, hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao

Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng

Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên Hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành Kinh tế Có kiến thức, kinh nghiệm về quy trình, nghiệp vụ, sản phẩm & dịch vụ tài chính, ngân hàng Có khả năng tư duy, phân tích tốt đảm bảo ghi nhận đầy đủ yêu cầu của khách hàng và xác định được gap giữa yêu cầu của khách hàng với sản phẩm từ đó đưa ra các tư vấn phù hợp, tối ưu cho khách hàng Có khả năng quản lý được yêu cầu và các thay đổi phát sinh trong dự án Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm. Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile, Waterfall,...) Kỹ năng văn phòng: Kỹ năng viết, tạo lập văn bản, thành thạo các thao tác thông dụng cơ bản trong Word, Excel, Power Point Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt, thuyết phục tốt Khả năng làm việc dưới áp lực cao & chủ động và cầu tiến trong công việc Có khả năng mô hình hóa bằng sơ đồ tư duy (Mind map) và sử dụng thành tạo các công cụ thiết kế như Visio, Enterprise Architecture, Edraw Max, Ưu tiên ứng viên có kiến thức UI/UX, có khả năng xây dựng prototype và visual design của sản phẩm và có kiến thức về thiết kế luồng dữ liệu, quy trình Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ đàm phán và thuyết trình tốt, đọc hiểu tài liệu Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ. Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án intenet banking/mobile banking/ digital banking và các hệ thống khác vd T24, LOS, Card.... Có thể sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc và đảm bảo cân bằng được thứ tự ưu tiên

Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên Hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành Kinh tế

Có kiến thức, kinh nghiệm về quy trình, nghiệp vụ, sản phẩm & dịch vụ tài chính, ngân hàng

Có khả năng tư duy, phân tích tốt đảm bảo ghi nhận đầy đủ yêu cầu của khách hàng và xác định được gap giữa yêu cầu của khách hàng với sản phẩm từ đó đưa ra các tư vấn phù hợp, tối ưu cho khách hàng

Có khả năng quản lý được yêu cầu và các thay đổi phát sinh trong dự án

Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm.

Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile, Waterfall,...)

Kỹ năng văn phòng: Kỹ năng viết, tạo lập văn bản, thành thạo các thao tác thông dụng cơ bản trong Word, Excel, Power Point

Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt, thuyết phục tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao & chủ động và cầu tiến trong công việc

Có khả năng mô hình hóa bằng sơ đồ tư duy (Mind map) và sử dụng thành tạo các công cụ thiết kế như Visio, Enterprise Architecture, Edraw Max,

Ưu tiên ứng viên có kiến thức UI/UX, có khả năng xây dựng prototype và visual design của sản phẩm và có kiến thức về thiết kế luồng dữ liệu, quy trình

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ đàm phán và thuyết trình tốt, đọc hiểu tài liệu

Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ.

Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án intenet banking/mobile banking/ digital banking và các hệ thống khác vd T24, LOS, Card....

Có thể sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc và đảm bảo cân bằng được thứ tự ưu tiên

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực Gói thu nhập năm lên tới 14-15 tháng lương/năm Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực

Gói thu nhập năm lên tới 14-15 tháng lương/năm

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế. Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban. Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data... Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật. Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc. Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu; Nghỉ thứ 7 & Chủ Nhật.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ

Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin