Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14

- 16, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 1 USD

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm Tạo, quản lý hệ thống tài liệu Hỗ trợ quản trị dự án xác định phạm vi dự án ngân hàng, tài chính Thực hiện, hỗ trợ trong quá trình nghiệm thu sản phẩm, đào tạo, chuyển giao Làm cầu nối giữa bộ phận phát triển sản phẩm và khách hàng Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm
Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường chuyên Hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành Kinh tế Có kiến thức, kinh nghiệm về quy trình, nghiệp vụ, sản phẩm & dịch vụ tài chính, ngân hàng Có khả năng tư duy, phân tích tốt đảm bảo ghi nhận đầy đủ yêu cầu của khách hàng và xác định được gap giữa yêu cầu của khách hàng với sản phẩm từ đó đưa ra các tư vấn phù hợp, tối ưu cho khách hàng Có khả năng quản lý được yêu cầu và các thay đổi phát sinh trong dự án Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm. Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm (Agile, Waterfall,...) Kỹ năng văn phòng: Kỹ năng viết, tạo lập văn bản, thành thạo các thao tác thông dụng cơ bản trong Word, Excel, Power Point Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt, thuyết phục tốt Khả năng làm việc dưới áp lực cao & chủ động và cầu tiến trong công việc Có khả năng mô hình hóa bằng sơ đồ tư duy (Mind map) và sử dụng thành tạo các công cụ thiết kế như Visio, Enterprise Architecture, Edraw Max, Ưu tiên ứng viên có kiến thức UI/UX, có khả năng xây dựng prototype và visual design của sản phẩm và có kiến thức về thiết kế luồng dữ liệu, quy trình Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp/ đàm phán và thuyết trình tốt, đọc hiểu tài liệu Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ. Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia triển khai dự án intenet banking/mobile banking/ digital banking và các hệ thống khác vd T24, LOS, Card.... Có thể sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc và đảm bảo cân bằng được thứ tự ưu tiên
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương tháng thỏa thuận theo năng lực Gói thu nhập năm lên tới 14-15 tháng lương/năm Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn... Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

