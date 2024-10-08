Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tham gia phát triển dự án quản trị doanh nghiệp, fintech, edtech, dịch vụ viễn thông... Tổ chức chia sẻ, mentor cho team, kèm cặp nhân sự phát triển. Xây dựng tối ưu quy trình cho team và đơn vị. Tổ chức khảo sát, phân tích yêu cầu và tư vấn giải pháp cho khách hàng Thống nhất phạm vi và truyền tải cho đội phát triển. Xây dựng các luồng mô hình cơ bản: Workflow, Activity Flow, Use Case, User Story... Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế bao gồm: Mockup/Wireframes/Prototype, tài liệu URD, SRS... Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối. Quản lý các yêu cầu thay đổi (CR) về nghiệp vụ trong quá trình Thực hiện dự án. Tham gia quá trình nghiệm thu & bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Leader, TBP.
Tham gia phát triển dự án quản trị doanh nghiệp, fintech, edtech, dịch vụ viễn thông...
Tổ chức chia sẻ, mentor cho team, kèm cặp nhân sự phát triển.
Xây dựng tối ưu quy trình cho team và đơn vị.
Tổ chức khảo sát, phân tích yêu cầu và tư vấn giải pháp cho khách hàng
Thống nhất phạm vi và truyền tải cho đội phát triển.
Xây dựng các luồng mô hình cơ bản: Workflow, Activity Flow, Use Case, User Story...
Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế bao gồm: Mockup/Wireframes/Prototype, tài liệu URD, SRS...
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối.
Quản lý các yêu cầu thay đổi (CR) về nghiệp vụ trong quá trình Thực hiện dự án.
Tham gia quá trình nghiệm thu & bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Leader, TBP.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 – 40 Tuổi Tốt nghiệp Đại học ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành có liên quan Hiểu biết sâu về các quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm Kỹ năng phân tích yêu cầu, tài liệu hóa yêu cầu nghiệp vụ và sử dụng công cụ chuyên môn tốt (Visio, Figma, Axure, các công cụ Office) Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, tư duy logic, sáng tạo, có khả năng phản biện và thuyết phục Có kinh nghiệm dẫn dắt đào tạo phát triển nhân sự trong team, có khả năng đọc hiểu nghiên cứu tài liệu tiếng Anh Ưu tiên ứng viên có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí BA.
Độ tuổi: 25 – 40 Tuổi
Tốt nghiệp Đại học ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
Hiểu biết sâu về các quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm
Kỹ năng phân tích yêu cầu, tài liệu hóa yêu cầu nghiệp vụ và sử dụng công cụ chuyên môn tốt (Visio, Figma, Axure, các công cụ Office)
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, tư duy logic, sáng tạo, có khả năng phản biện và thuyết phục
Có kinh nghiệm dẫn dắt đào tạo phát triển nhân sự trong team, có khả năng đọc hiểu nghiên cứu tài liệu tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí BA.

Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 – 40 Triệu Thưởng nhóm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, quà tặng các dịp lễ, sinh nhật... Thu nhập lên tới 15 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm Phụ cấp theo chế độ phúc lợi (xăng xe, điện thoại, ăn trưa) Đặc biệt chính sách độc đáo, không đâu có – cá nhân hóa phúc lợi (48 triệu/năm), trong đó CBNV có thể tự thiết kế các chương trình phúc lợi cho bản thân và gia đình với danh mục phong phú: bảo hiểm sức khỏe, du lịch, học tập, mua sách, về quê, gym, yoga, bơi lội, giải trí thư giãn như spa, trị liệu,... Các hoạt động teambuilding, du lịch nước ngoài hàng năm của công ty Đồ ăn nhẹ hàng ngày dành cho CBNV tại văn phòng và tiệc ngọt hàng tháng Khám sức khỏe định kỳ, khám tâm lý hàng năm Phòng tập Gym, Yoga sử dụng free Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu Game được Tập đoàn tổ chức Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Mức lương: 25 – 40 Triệu
25 – 40 Triệu
Thưởng nhóm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, quà tặng các dịp lễ, sinh nhật...
Thu nhập lên tới 15 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm
Phụ cấp theo chế độ phúc lợi (xăng xe, điện thoại, ăn trưa)
Đặc biệt chính sách độc đáo, không đâu có – cá nhân hóa phúc lợi (48 triệu/năm), trong đó CBNV có thể tự thiết kế các chương trình phúc lợi cho bản thân và gia đình với danh mục phong phú: bảo hiểm sức khỏe, du lịch, học tập, mua sách, về quê, gym, yoga, bơi lội, giải trí thư giãn như spa, trị liệu,...
cá nhân hóa phúc lợi
tự thiết kế
Các hoạt động teambuilding, du lịch nước ngoài hàng năm của công ty
Đồ ăn nhẹ hàng ngày dành cho CBNV tại văn phòng và tiệc ngọt hàng tháng
Khám sức khỏe định kỳ, khám tâm lý hàng năm
Phòng tập Gym, Yoga sử dụng free
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu Game được Tập đoàn tổ chức
Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GFS, số 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206622
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Trên 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst FPT IS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 40 Triệu NTQ Solution
23 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần VinBigData
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
800 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HOLDINGS
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RUBICON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty cổ phần Synodus
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst FE CREDIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FE CREDIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Thương Mại và Giao nhận vận tải Quốc tế Trang Huy
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Dmobin
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm