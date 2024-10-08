Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
- Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà 508 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Tham gia phát triển dự án quản trị doanh nghiệp, fintech, edtech, dịch vụ viễn thông...
Tổ chức chia sẻ, mentor cho team, kèm cặp nhân sự phát triển.
Xây dựng tối ưu quy trình cho team và đơn vị.
Tổ chức khảo sát, phân tích yêu cầu và tư vấn giải pháp cho khách hàng
Thống nhất phạm vi và truyền tải cho đội phát triển.
Xây dựng các luồng mô hình cơ bản: Workflow, Activity Flow, Use Case, User Story...
Thực hiện văn bản hóa giải pháp thiết kế bao gồm: Mockup/Wireframes/Prototype, tài liệu URD, SRS...
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối.
Quản lý các yêu cầu thay đổi (CR) về nghiệp vụ trong quá trình Thực hiện dự án.
Tham gia quá trình nghiệm thu & bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Leader, TBP.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 25 – 40 Tuổi
Tốt nghiệp Đại học ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
Hiểu biết sâu về các quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm
Kỹ năng phân tích yêu cầu, tài liệu hóa yêu cầu nghiệp vụ và sử dụng công cụ chuyên môn tốt (Visio, Figma, Axure, các công cụ Office)
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, tư duy logic, sáng tạo, có khả năng phản biện và thuyết phục
Có kinh nghiệm dẫn dắt đào tạo phát triển nhân sự trong team, có khả năng đọc hiểu nghiên cứu tài liệu tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí BA.
Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 25 – 40 Triệu
Thưởng nhóm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cuối năm, quà tặng các dịp lễ, sinh nhật...
Thu nhập lên tới 15 tháng lương tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi năm
Phụ cấp theo chế độ phúc lợi (xăng xe, điện thoại, ăn trưa)
Đặc biệt chính sách độc đáo, không đâu có – cá nhân hóa phúc lợi (48 triệu/năm), trong đó CBNV có thể tự thiết kế các chương trình phúc lợi cho bản thân và gia đình với danh mục phong phú: bảo hiểm sức khỏe, du lịch, học tập, mua sách, về quê, gym, yoga, bơi lội, giải trí thư giãn như spa, trị liệu,...
Các hoạt động teambuilding, du lịch nước ngoài hàng năm của công ty
Đồ ăn nhẹ hàng ngày dành cho CBNV tại văn phòng và tiệc ngọt hàng tháng
Khám sức khỏe định kỳ, khám tâm lý hàng năm
Phòng tập Gym, Yoga sử dụng free
Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu Game được Tập đoàn tổ chức
Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và có điều kiện khẳng định bản thân
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
