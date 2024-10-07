Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 23 Triệu

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 03 Lương Yên, Hai Bà Trưng, HN, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 23 Triệu

Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện Hoàn thiện tài liệu đặc tả phần mềm (SRS) Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu Tham gia xây dựng, góp ý về các quy trình/hệ thống/sản phẩm của các Khối/Phòng/Ban trong ngân hàng Thực hiện phác thảo mô hình hệ thống cần xây dựng theo yêu cầu Soạn thảo tài liệu hướng dẫn người dùng Hỗ trợ xử lý lỗi ở cấp độ level 2

Phân tích và định nghĩa yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu

Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện

Hoàn thiện tài liệu đặc tả phần mềm (SRS)

Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu

Tham gia xây dựng, góp ý về các quy trình/hệ thống/sản phẩm của các Khối/Phòng/Ban trong ngân hàng

Thực hiện phác thảo mô hình hệ thống cần xây dựng theo yêu cầu

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn người dùng

Hỗ trợ xử lý lỗi ở cấp độ level 2

Với Mức Lương 20 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Tiếng Anh giao tiếp thành thạo

Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí phân tích nghiệp vụ, onsite tại bank (bắt buộc)

3. Kiến thức:

Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp) Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách. Thành thạo trong việc viết URD, SRS. Thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel. DB: tối thiểu SQL Oracle/MS SQL Công cụ: tối thiểu Postman

Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp)

Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách.

Thành thạo trong việc viết URD, SRS.

Thành thạo sử dụng Jira + Confluence, Word Excel.

DB: tối thiểu SQL Oracle/MS SQL

Công cụ: tối thiểu Postman

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực upto 23M gross. Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất; Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh, Quà tặng sinh nhật, đám cưới... Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội; Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức; Review và điều chỉnh lương hàng năm Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng; Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...; Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý; Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Lương theo năng lực upto 23M gross.

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;

Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,

Quà tặng sinh nhật, đám cưới...

Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;

Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;

Review và điều chỉnh lương hàng năm

Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;

Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;

Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;

Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin