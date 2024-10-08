Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần VinBigData làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VinBigData
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần VinBigData

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần VinBigData

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Century, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Về phòng ban chuyên môn:
Khi bạn sử dụng chatbot/voicebot, hoặc gọi điện thoại đến Tổng đài CSKH của doanh nghiệp (gọi tắt là callbot), bạn có thể hỏi hầu như bất kể thứ gì liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đó. Trong thiết kế hội thoại cho chatbot/voicebot/callbot (gọi chung là “bot” hoặc trợ lý ảo), bot có thể trả lời những thứ mà nó được huấn luyện từ trước. Khi xây dựng bot và tích hợp vào các hệ thống trong doanh nghiệp, cũng như nghiên cứu & tìm hiểu các giải pháp bot khác nhau trên thị trường, bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ tính năng, trải nghiệm khách hàng phục vụ người dùng cuối (là nhân viên các doanh nghiệp). Bạn cũng cần nắm được các việc dựng chân dung bot, mục đích công việc của người trợ lý ảo, xây dựng nội dung hội thoại, tạo luồng hội thoại, để từ đó phối hợp với đội Cấu hình giúp triển khai bot trong từng dự án.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi phát triển nền tảng Trợ lý ảo VinBase, đầu tư không ngừng nghỉ vào hạ tầng công nghệ và năng lực AI, giúp các doanh nghiệp triển khai giải pháp bot theo đặc thù sản phẩm & dịch vụ của họ. Và cũng theo trào lưu Generative AI, VinBase hiện cho phép cấu hình luồng, xây dựng kịch bản, quản lý tri thức giúp doanh nghiệp thiết kế & ứng dụng bot nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều.
Là người phân tích nghiệp vụ thuộc đội Phát triển sản phẩm, bạn sẽ làm việc với PO/PM, Tech/Dev, QC, và các kỹ sư NLP & Speech (xử lý ngôn ngữ tự nhiên và giọng nói) để phân tích và xây dựng các tính năng sản phẩm bot phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi tìm kiếm những người ham học hỏi, quyết tâm vượt khó, có động lực cao, và muốn thăng tiến trong môi trường chuyên biệt về phát triển AI. Sau cùng thì bạn cũng chính là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến khách hàng.
II. TRÁCH NHIỆM:
Nắm được sản phẩm nền tảng VinBase hiện có, và phân tích tính năng & phi tính năng cho các yêu cầu mới. Hiểu được năng lực sản phẩm hiện có và môi trường triển khai thực tế đang vận hành. Phối hợp các bên liên quan trong và ngoài phạm vi sản phẩm, bao gồm PO/PM, Dev/Tech, QC. Và các đầu mối kinh doanh, presales, và marketing sản phẩm khi cần. Nghiên cứu & học hỏi các sản phẩm tương đương trên thị trường. Không nên chỉ dừng lại các sản phẩm trong nước, mà còn trên thị trường thế giới, bởi các ứng dụng Generative AI đang phát triển rất nhanh theo từng ngày. Xây dựng tài liệu nghiệp vụ PRD sử dụng user story và acceptance criteria theo lộ trình sản phẩm. Cần phân biệt được vai trò và sự khác nhau giữa các loại tài liệu yêu cầu (nghiệp vụ, phần mềm). Khả năng xây dựng yêu cầu ở mức chi tiết nhất có thể mà Developer có thể sử dụng được. Thiết kế UX cho sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn UI & UX hiện có. Có thể sáng tạo nhưng trong khuôn khổ chuẩn thiết kế của VinBase. Bàn giao yêu cầu cho đội sản phẩm, hỗ trợ, và đảm bảo các yêu cầu đó được triển khai theo kế hoạch. Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

III. YÊU CẦU:
Học vấn:
Cử nhân/Kỹ sư các trường Đại học (ưu tiên Kỹ sư CNTT, Hệ thống thông tin, hoặc Đại học Ngoại Thương).
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm làm BA sản phẩm ít nhất 3 năm. Có hiểu biết về trải nghiệm khách hàng và tương tác qua hội thoại. Kinh nghiệm phát triển yêu cầu nghiệp vụ từ một vài ý tưởng khái quát. Khả năng đánh giá ưu nhược điểm của từng giải pháp công nghệ nhằm giải quyết yêu cầu.
Kỹ năng mềm:
Giao tiếp mạch lạc, rõ ràng. Tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao. Chủ động trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm và quyết liệt hướng đến giải quyết vấn đề chung của dự án. Có tư duy phản biện và tư duy logic. Khả năng học hỏi và tư duy đón nhận kiến thức & công nghệ mới. Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá
Ưu tiên các ứng viên:
Có hiểu biết/kinh nghiệm làm AI Bot (chatbot, voicebot, callbot) là một lợi thế lớn. Hiểu biết nghiệp vụ về một số ngành ngân hàng – bảo hiểm (BFSI).
Tại Công ty Cổ phần VinBigData Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN) và được Công ty mua Bảo hiểm sức khỏe cá nhân theo cấp bậc vị trí, khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện và Trung tâm khám sức khỏe uy tín trên toàn quốc. Được hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ như: Ưu đãi học phí (Vinschool), khám chữa bệnh (Vinmec), nghỉ dưỡng (Vinpearl), mua xe (VinFast), ... theo chế độ của Tập đoàn. 12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật. Được cấp máy tính xách tay, trang thiết bị làm việc khác phù hợp với yêu cầu công việc Phụ cấp ăn trưa hàng tháng. Canteen rộng rãi, trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết như máy pha cà phê, tủ lạnh, lò vi sóng, các loại trà và cà phê hạt được bổ sung hàng ngày. Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho CBNV. Tham gia các hoạt động nội bộ, hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty.
Cơ hội phát triển:
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, công nghệ dẫn đầu về AI, quy tụ hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới và Việt Nam như: ĐH Yale (Mỹ), ĐH Johns Hopkins (Mỹ), ĐH Illinois (Mỹ), ĐH Toulouse (Pháp), ĐH Cambridge (Anh Quốc), Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia, ... Được xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân. Được tài trợ các khóa học miễn phí trên Coursera, tham gia các khóa học chuyên môn, kỹ năng mềm, quản lý,... phù hợp với yêu cầu công việc và nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân. Được hỗ trợ một phần chi phí thi các chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc.
Môi trường làm việc:
Văn phòng hiện đại, tiện nghi, trẻ trung và chuyên nghiệp. Tham gia không giới hạn các câu lạc bộ: cộng đồng đọc sách, CLB cầu lông, bóng bàn, bóng đá (công ty hỗ trợ một phần chi phí cho các hoạt động của CLB). Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích CBNV đóng góp ý kiến, sáng kiến, ý tưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VinBigData

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VinBigData

Công ty Cổ phần VinBigData

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

