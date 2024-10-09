Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Dmobin
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Dmobin

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH Dmobin

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Cộng tác với các bộ phận khác, thành viên trong đội để xây dựng và phá triển các sản phẩm ứng dụng mobile.
Quản lý vòng đời phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến triển khai.
Chịu trách nhiệm đánh giá và phân tích yêu cầu của một sản phẩm phân tích chi tiết tính năng, luồng hoạt động của sản phẩm, việc tài liệu hóa yêu cầu.
Thảo luận về các giải pháp cho yêu cầu sản phẩm với các bộ phận khác Viết user case người dùng và cụ thể yêu cầu sản phẩm. Làm việc với designer để lên mockup, design UI/UX chi tiết cho các tính năng của sản phẩm.
Phân tích các thông số kỹ thuật của sản phẩm, lên kịch bản tính năng cũng như các kết quả, tiêu chí đánh giá được xác định rõ ràng cho đội ngũ phát triển. Giải đáp mọi thắc mắc từ các bộ phận khác về yêu cầu của sản phẩm Đảm bảo rằng các giải pháp đáp ứng đúng yêu cầu của sản phẩm.
Thúc đẩy cải tiến liên tục thông qua các vòng lặp và phản hồi, tối ưu hóa sản phẩm về khả năng sử dụng và hiệu suất.
Có khả năng quản lý và lên độ ưu tiên các tính năng trong Product Backlog, Sprints.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA hoặc PO cho các ứng dụng hoặc hệ thống có mobile app. Có sản phẩm phân tích đã lên store là lợi thế.
Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp phát triển Agile, bao gồm Scrum và Kanban.
Có kỹ năng tốt ở các lĩnh vực: làm việc nhóm, phân tích, thiết kế, giao tiếp và thuyết trình. Kỹ năng quản lý nhóm là một lợi thế.
Trách nhiệm, chính xác và có khả năng làm việc dưới áp lực cao và với thời hạn nghiêm ngặt.
Kỹ năng quản lý nhiều ưu tiên và hoàn thành công việc chất lượng cao trong thời hạn chặt chẽ.
Kiến thức về ngành chứng khoán, bao gồm xu hướng thị trường, quy định và bối cảnh cạnh tranh là một lợi thế.
Niềm đam mê đổi mới và quan tâm sâu sắc đến việc theo kịp các xu hướng của ngành.
Khả năng nghiên cứu tài liệu và phân tích yêu cầu. Thành thạo UML, công cụ Thiết kế và Mô hình hóa là một lợi thế.
Thành thạo các kỹ năng: Microsoft Excel, Word, Power Point, Power BI.
Tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Thông tin/ Khoa học máy tính (hoặc tương đương).

Tại Công ty TNHH Dmobin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 25.000.000 VNĐ /tháng (lương net) + thưởng % dự án. Package lương từ 14-20 tháng lương/năm. Thử việc 100% lương.
25.000.000 VNĐ
Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến (2 lần/năm).
Thời gian làm việc: 7.5 tiếng/ngày (Từ 8h45-18h; nghỉ trưa từ 12h - 13h30; nghỉ giữa chiều từ 15h30-15h45), Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 và 01 ngày Thứ Bảy cho hoạt động Học tập & Gắn kết.
Phụ cấp ăn trưa và ăn nhẹ hàng tháng: 1.350.000 VNĐ.
Phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau; hỗ trợ tiền ăn trưa và gửi xe hàng tháng.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm (đối với nam), 18 ngày/năm (đối với nữ).
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung.
Được hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thiết bị máy móc cấu hình cao và không gian giải trí.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (nghỉ lễ, nghỉ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế...).
Chế độ khám sức khỏe hàng năm và được đóng bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình
Các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng quý, liên hoan cố định hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dmobin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dmobin

Công ty TNHH Dmobin

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, toà Văn phòng 2, khu tổ hợp Văn phòng Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

