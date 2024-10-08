Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần Synodus
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 35 Triệu
Tham gia nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường, sản phẩm/ dịch vụ của đối thủ cạnh trạnh
Tư vấn, đưa ra giải pháp, xây dựng quy trình, quy định, nghiệp vụ sản phẩm
Làm việc với các đối tác, khách hàng, đơn vị nghiệp vụ liện quan... để làm rõ các yêu cần phát triển sản phẩm
Tham gia triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ
Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hệ thống, sản phẩm
Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ
Tham gia nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường, sản phẩm/ dịch vụ của đối thủ cạnh trạnh
Tư vấn, đưa ra giải pháp, xây dựng quy trình, quy định, nghiệp vụ sản phẩm
Làm việc với các đối tác, khách hàng, đơn vị nghiệp vụ liện quan... để làm rõ các yêu cần phát triển sản phẩm
Tham gia triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ
Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hệ thống, sản phẩm
Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ
Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên
Từ 3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các dự án phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế
Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt, có khả năng đề xuất các tính năng/giải pháp mới;
Kỹ năng viết tài liệu, mô hình và tổng quát hóa các quy trình nghiệp vụ, các vấn đề cần giải quyết để có thể giải thích dễ dàng cho Khách hàng và team member hiểu;
Khả năng làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp cũng như kỹ năng làm việc, tư vấn với khách hàng tốt;
Chủ động sắp xếp, lập kế hoạch công việc để đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ được giao
Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: max 35M gross
Không thử việc
13 tháng lương
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30 từ thứ 2 – thứ 6
Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;
Gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 BIC;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI