Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường, sản phẩm/ dịch vụ của đối thủ cạnh trạnh Tư vấn, đưa ra giải pháp, xây dựng quy trình, quy định, nghiệp vụ sản phẩm Làm việc với các đối tác, khách hàng, đơn vị nghiệp vụ liện quan... để làm rõ các yêu cần phát triển sản phẩm Tham gia triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hệ thống, sản phẩm Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ

Tham gia nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nghiên cứu và phân tích thị trường, sản phẩm/ dịch vụ của đối thủ cạnh trạnh

Tư vấn, đưa ra giải pháp, xây dựng quy trình, quy định, nghiệp vụ sản phẩm

Làm việc với các đối tác, khách hàng, đơn vị nghiệp vụ liện quan... để làm rõ các yêu cần phát triển sản phẩm

Tham gia triển khai phát triển sản phẩm dịch vụ

Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hệ thống, sản phẩm

Rà soát, kiểm tra các tài liệu thiết kế, tài liệu hướng dẫn, tài liệu chung của tổ chức, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, chính xác về yêu cầu nghiệp vụ

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên Từ 3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các dự án phát triển phần mềm Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt, có khả năng đề xuất các tính năng/giải pháp mới; Kỹ năng viết tài liệu, mô hình và tổng quát hóa các quy trình nghiệp vụ, các vấn đề cần giải quyết để có thể giải thích dễ dàng cho Khách hàng và team member hiểu; Khả năng làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp cũng như kỹ năng làm việc, tư vấn với khách hàng tốt; Chủ động sắp xếp, lập kế hoạch công việc để đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ được giao

Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên

Từ 3 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các dự án phát triển phần mềm

Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế

Nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt, có khả năng đề xuất các tính năng/giải pháp mới;

Kỹ năng viết tài liệu, mô hình và tổng quát hóa các quy trình nghiệp vụ, các vấn đề cần giải quyết để có thể giải thích dễ dàng cho Khách hàng và team member hiểu;

Khả năng làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp cũng như kỹ năng làm việc, tư vấn với khách hàng tốt;

Chủ động sắp xếp, lập kế hoạch công việc để đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ được giao

Tại Công ty cổ phần Synodus Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: max 35M gross Không thử việc 13 tháng lương Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30 từ thứ 2 – thứ 6 Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước; Gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 BIC;

Mức lương: max 35M gross

Không thử việc

13 tháng lương

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30, nghỉ trưa 1h30 từ thứ 2 – thứ 6

Bảo hiểm xã hội, BHYT theo quy định của Nhà nước;

Gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 BIC;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Synodus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin