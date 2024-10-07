Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện thu thập và phân tích yêu cầu Phát triển và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm để đảm bảo dự án được thực hiện thành công Xác định, phân công, theo dõi và quản lý chính xác thông tin về nhiệm vụ, hoạt động, tài liệu và thời gian của dự án theo tiêu chuẩn nội bộ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm Business Analyst ở các công ty Outsourcing Có kinh nghiệm về Tester/QA Có kinh nghiệm làm ứng dụng + giao tiếp với khách hàng Tiếng Anh không bắt buộc nếu có tiếng Anh Tốt/Thông thạo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000đ Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Lao động. Nghỉ phép: 12 ngày/năm Review lương: tối thiểu 1 lần/năm Thưởng giới thiệu nhân viên mới: 2.000.000 - 10.000.000 Có phụ cấp ăn trưa và thưởng thâm niên (với nhân viên chính thức làm việc > 1 năm) Chế độ thăm hỏi: cưới hỏi, thai sản, đau ốm, ma chay: 1.000.000 Chính sách ứng trước lương, ứng trước ngày nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

