Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện thu thập và phân tích yêu cầu Phát triển và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm để đảm bảo dự án được thực hiện thành công Xác định, phân công, theo dõi và quản lý chính xác thông tin về nhiệm vụ, hoạt động, tài liệu và thời gian của dự án theo tiêu chuẩn nội bộ
Thực hiện thu thập và phân tích yêu cầu
Phát triển và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm để đảm bảo dự án được thực hiện thành công
Xác định, phân công, theo dõi và quản lý chính xác thông tin về nhiệm vụ, hoạt động, tài liệu và thời gian của dự án theo tiêu chuẩn nội bộ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm Business Analyst ở các công ty Outsourcing Có kinh nghiệm về Tester/QA Có kinh nghiệm làm ứng dụng + giao tiếp với khách hàng Tiếng Anh không bắt buộc nếu có tiếng Anh Tốt/Thông thạo là một lợi thế.
Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm Business Analyst ở các công ty Outsourcing
Có kinh nghiệm về Tester/QA
Có kinh nghiệm làm ứng dụng + giao tiếp với khách hàng
Tiếng Anh không bắt buộc nếu có tiếng Anh Tốt/Thông thạo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000đ Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Lao động. Nghỉ phép: 12 ngày/năm Review lương: tối thiểu 1 lần/năm Thưởng giới thiệu nhân viên mới: 2.000.000 - 10.000.000 Có phụ cấp ăn trưa và thưởng thâm niên (với nhân viên chính thức làm việc > 1 năm) Chế độ thăm hỏi: cưới hỏi, thai sản, đau ốm, ma chay: 1.000.000 Chính sách ứng trước lương, ứng trước ngày nghỉ phép
Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000đ
Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Lao động. Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Review lương: tối thiểu 1 lần/năm
Thưởng giới thiệu nhân viên mới: 2.000.000 - 10.000.000
Có phụ cấp ăn trưa và thưởng thâm niên (với nhân viên chính thức làm việc > 1 năm)
Chế độ thăm hỏi: cưới hỏi, thai sản, đau ốm, ma chay: 1.000.000
Chính sách ứng trước lương, ứng trước ngày nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

