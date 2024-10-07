Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
- Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện thu thập và phân tích yêu cầu
Phát triển và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm để đảm bảo dự án được thực hiện thành công
Xác định, phân công, theo dõi và quản lý chính xác thông tin về nhiệm vụ, hoạt động, tài liệu và thời gian của dự án theo tiêu chuẩn nội bộ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm Business Analyst ở các công ty Outsourcing
Có kinh nghiệm về Tester/QA
Có kinh nghiệm làm ứng dụng + giao tiếp với khách hàng
Tiếng Anh không bắt buộc nếu có tiếng Anh Tốt/Thông thạo là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000 - 20.000.000đ
Đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Lao động. Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Review lương: tối thiểu 1 lần/năm
Thưởng giới thiệu nhân viên mới: 2.000.000 - 10.000.000
Có phụ cấp ăn trưa và thưởng thâm niên (với nhân viên chính thức làm việc > 1 năm)
Chế độ thăm hỏi: cưới hỏi, thai sản, đau ốm, ma chay: 1.000.000
Chính sách ứng trước lương, ứng trước ngày nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
