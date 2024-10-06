Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Business Analyst

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Thu thập và đánh giá các yêu cầu của người dùng để phát triển hệ thống, ứng dụng cho nhu cầu kinh doanh; Trao đổi, làm rõ yêu cầu, kết hợp khảo sát, phân tích các quy trình nghiệp vụ để đề xuất và thống nhất giải pháp cho các yêu cầu đã tiếp nhận; Hỗ trợ các dự án ứng dụng kinh doanh và phân tích các giải pháp hệ thống cho các yêu cầu kinh doanh; Viết, chuẩn bị các tài liệu yêu cầu phần mềm cho các ứng dụng sẽ được phát triển; Phối hợp với các bộ phận trong công ty để hỗ trợ nhu cầu của các bộ phận và hoàn thành tốt các công việc.
Thu thập và đánh giá các yêu cầu của người dùng để phát triển hệ thống, ứng dụng cho nhu cầu kinh doanh;
Trao đổi, làm rõ yêu cầu, kết hợp khảo sát, phân tích các quy trình nghiệp vụ để đề xuất và thống nhất giải pháp cho các yêu cầu đã tiếp nhận;
Hỗ trợ các dự án ứng dụng kinh doanh và phân tích các giải pháp hệ thống cho các yêu cầu kinh doanh;
Viết, chuẩn bị các tài liệu yêu cầu phần mềm cho các ứng dụng sẽ được phát triển;
Phối hợp với các bộ phận trong công ty để hỗ trợ nhu cầu của các bộ phận và hoàn thành tốt các công việc.

Có kinh nghiệm từ 2 năm cùng vị trí (Ưu tiên kinh nghiệm Phân tích dữ liệu lĩnh vực E-Commerce); Trình độ tiếng Anh có thể hiểu và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh; Kỹ năng Excel và phân tích dữ liệu tốt bao gồm khả năng sử dụng các công cụ B1; Kinh nghiệm sử dụng các công cụ visualize để chuyển hoá dữ liệu thành biểu đồ, báo cáo; Kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc về phát triển cơ sở dữ liệu SQI...; Khả năng code cơ bản để xử lý các mô hình dự báo (predictive models) là lợi thế; Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy hoàn thành mục tiêu; Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác; Khả năng làm việc nhóm tốt Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.
Có kinh nghiệm từ 2 năm cùng vị trí (Ưu tiên kinh nghiệm Phân tích dữ liệu lĩnh vực E-Commerce);
Trình độ tiếng Anh có thể hiểu và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh;
Kỹ năng Excel và phân tích dữ liệu tốt bao gồm khả năng sử dụng các công cụ B1;
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ visualize để chuyển hoá dữ liệu thành biểu đồ, báo cáo;
Kiến thức hoặc kinh nghiệm làm việc về phát triển cơ sở dữ liệu SQI...;
Khả năng code cơ bản để xử lý các mô hình dự báo (predictive models) là lợi thế;
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy hoàn thành mục tiêu;
Có kỹ năng phân tích sắc bén, khả năng thu thập, tổ chức, phân tích và phổ biến lượng lớn thông tin một cách chi tiết và chính xác;
Khả năng làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, kiên nhẫn, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm.

Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VND Phụ cấp ăn theo ca: 500.000 VNĐ/tháng Thưởng hiệu suất công việc Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ; Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),... Happy hour , tea - break hàng tháng;
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 VND
Phụ cấp ăn theo ca: 500.000 VNĐ/tháng
Thưởng hiệu suất công việc
Tham gia BHXH - BHYT - BHTN đầy đủ;
Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty
Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop
Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),...
Happy hour , tea - break hàng tháng;

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 05, Toàn B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

