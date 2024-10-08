Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
- Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Làm việc trực tiếp với đối tác/ khách hàng để làm rõ nghiệp vụ; Phân tích nghiệp vụ ( dự án Banking )
Tài liệu hóa yêu cầu nghiệp vụ dưới dạng văn bản/Prototype. Viết tài liệu dự án, đặc tả yêu cầu.
Đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ được tất cả các vị trí trong dự án hiểu thông suốt
Hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm sau triển khai dự án.
Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh....
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm BA, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm T24
Ứng viên có kinh nghiệm trong các dự án triển khai theo mô hình agile/scrum
Tư duy, logic tốt, nhạy bén
Đam mê với ngành BA và mong muốn được làm việc trong các dự án lớn
Giao tiếp tốt, khéo léo, linh hoạt
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực 13 tháng lương, thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng bởi các team lead là chuyên gia trong lĩnh vực BA và tư vấn chuyển đổi số Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
13 tháng lương, thưởng hiệu quả theo hiệu suất làm việc
Được tư vấn, định hướng về career-path rõ ràng bởi các team lead là chuyên gia trong lĩnh vực BA và tư vấn chuyển đổi số
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp tài năng và nhiệt huyết
Cùng với chế độ:
Review lương định kỳ 1-2 lần/ năm Du lịch nghỉ mát, Teambuilding 2-3 lần/năm Tham gia Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Pháp luật Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Nhân viên xuất sắc năm.
Review lương định kỳ 1-2 lần/ năm
Du lịch nghỉ mát, Teambuilding 2-3 lần/năm
Tham gia Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm
Có cơ hội thi các chứng chỉ quốc tế
Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật, Nhân viên xuất sắc năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
