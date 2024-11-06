Tuyển Product Management CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM., Quận 7

Mô Tả Công Việc Product Management

Thu thập và phân tích yêu cầu: Làm việc với các bên liên quan để thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, từ đó xác định và định hình các tính năng và chức năng của sản phẩm.

Xây dựng tài liệu nghiệp vụ: Phối hợp với kiến trúc sư, thiết kế hoặc các bên liên quan khác để xây dựng và quản lý các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD), tài liệu chức năng và phi chức năng (FRD, non-FRD), bản đồ quy trình, và các tài liệu liên quan để đảm bảo thông tin rõ ràng, chi tiết cho đội ngũ phát triển.

Phân tích thị trường và người dùng: Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người dùng để đưa ra các đề xuất cải tiến sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Tư vấn và đề xuất giải pháp: Phối hợp với các đội ngũ phát triển và kỹ thuật để tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ và chiến lược phát triển sản phẩm.

Đảm bảo sự nhất quán: Đảm bảo các yêu cầu và mục tiêu của sản phẩm được nhất quán với chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Quản lý thay đổi: Theo dõi và quản lý các thay đổi về yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình phát triển, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc áp dụng các thay đổi vào sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo.

Có kiến thức về công nghệ, khả năng nghiên cứu và xây dựng tài liệu tốt.

Có kỹ năng thuyết trình.

Nắm bắt được kiến thức UX/UI, hệ thống, test là một lợi thế.

Quyền Lợi

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép).

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển

