Tuyển Product Management Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 385C Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh Q1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và khảo sát thu thập đầy đủ các yêu cầu, mong muốn từ khách hàng, người sử dụng cuối.

Hiểu nghiệp vụ các sản phẩm trong hệ sinh thái của công ty (có kiến thức về Camera, VMS là 1 lợi thế), tìm hiểu các sản phẩm tương tự để lên ý tưởng, thiết kế cho sản phẩm giai đoạn sau.

Phân tích nghiệp vụ dựa trên yêu cầu đã lấy, chuyển thành tài liệu phân tích thiết kế: Tóm tắt dự án, mô tả hiện trạng, phân tích hệ thống, lên danh sách yêu cầu chức năng, thiết kế mô hình tổng thể hệ thống, mô tả use-case, ....

Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu chuyển giao cho người dùng cuối.

Báo cáo kết quả công việc với quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành CNTT

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA

Tư duy tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh

Yêu cầu tính sáng tạo cao, chủ động trong công việc, hiểu biết về UI/UX;

Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin

Có khả năng viết tài liệu, giao tiếp tốt, trình bày vấn đề tốt

Khả năng giao tiếp với khách hàng, sẵn sàng đi công tác/onsite bên khách hàng;

Có hiểu biết về Quy trình Viết hồ sơ tư vấn, Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, ... cho các chương trình, dự án công nghệ thông tin của thành phố.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào các dự án quy mô Bộ ngành, quốc gia, được làm việc cùng nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

Lương: theo thoả thuận. Được hưởng chế độ ưu đãi về lương, thưởng theo năng lực, hiệu quả công việc, kết quả sản xuất kinh doanh chung công ty.

Tháng lương thứ 13 tùy theo thời gian làm việc tương ứng.

Thưởng KPI 6 tháng/lần, thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng ngày lễ, Tết.

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...), khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Nhà nước;

Cung cấp thiết bị làm việc cấu hình cao.

Các chế độ hỗ trợ khác dành cho nhân viên: phụ cấp ăn trưa, sinh nhật, kết hôn, sinh con, tử tuất...

Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

Du lịch, happy hour, team building, thể dục thể thao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS)

