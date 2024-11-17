Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lake View D10, Giảng Võ, Ba Đình

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.

Trực tiếp thực hiện đơn hàng và đôn đốc thực hiện hợp đồng bao gồm giao hàng, hóa đơn và kiểm tra hàng được giao.

Tư vấn khách hàng về thương hiệu, sản phẩm, các yếu tố chính để bán hàng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Quản lý công nợ theo cá nhân và theo đội nhóm.

Trách nhiệm tư vấn khách hàng việc trưng bày hàng hóa, cung cấp POP.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ, phát triển thị trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên Nam nhận việc ngay.

Chịu khó, năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Thu nhập: Lương theo năng lực + Thưởng doanh thu upto 1% doanh số.

Thưởng doanh thu: upto 3 tháng lương theo doanh số thực đạt.

BHXH full lương.

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động.

Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.

Phụ cấp khác :Phụ cấp gửi xe 10k/ngày

