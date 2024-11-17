Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần AR
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần AR

Sales Representative/Phát triển kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty Cổ phần AR

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lake View D10, Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.
Trực tiếp thực hiện đơn hàng và đôn đốc thực hiện hợp đồng bao gồm giao hàng, hóa đơn và kiểm tra hàng được giao.
Tư vấn khách hàng về thương hiệu, sản phẩm, các yếu tố chính để bán hàng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Quản lý công nợ theo cá nhân và theo đội nhóm.
Trách nhiệm tư vấn khách hàng việc trưng bày hàng hóa, cung cấp POP.
Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ, phát triển thị trường.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam nhận việc ngay.
Chịu khó, năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương theo năng lực + Thưởng doanh thu upto 1% doanh số.
Thưởng doanh thu: upto 3 tháng lương theo doanh số thực đạt.
BHXH full lương.
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Luật lao động.
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm 50% tất cả sản phẩm.
Phụ cấp khác :Phụ cấp gửi xe 10k/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AR

Công ty Cổ phần AR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

