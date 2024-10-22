Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 36 Đường Số 7, Phường An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng Giải đáp các thắc mắc của khách Giao tiếp, hỗ trợ khách qua các nền tảng mạng xã hội Hỗ trợ khách ký kết hợp đồng, công chứng giấy tờ... Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công việc tư vấn chăm sóc khách Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng Chịu được áp lực công việc Không yêu cầu kinh nghiệm, được training trước khi làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cb 7-9tr/tháng+ thưởng luỹ tiến lương Hoa hồng, thưởng quý, thưởng năm hấp dẫn ( trao đổi trong buổi phỏng vấn) Thưởng 2triệu/hợp đồng cộng vào lương căn bản Thưởng chuyên cần (nếu có) Hỗ trợ chi phí đăng tin, chi phí điện thoại Được đào tạo, chỉ việc (nếu chưa có kinh nghiệm) Tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Các quyền lợi khác theo đúng quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.