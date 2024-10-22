Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
- Hồ Chí Minh: Số 36 Đường Số 7, Phường An Phú, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng
Tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách
Giao tiếp, hỗ trợ khách qua các nền tảng mạng xã hội
Hỗ trợ khách ký kết hợp đồng, công chứng giấy tờ...
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc tư vấn chăm sóc khách
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng
Chịu được áp lực công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, được training trước khi làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cb 7-9tr/tháng+ thưởng luỹ tiến lương
Hoa hồng, thưởng quý, thưởng năm hấp dẫn ( trao đổi trong buổi phỏng vấn)
Thưởng 2triệu/hợp đồng cộng vào lương căn bản
Thưởng 2triệu/hợp đồng
Thưởng chuyên cần (nếu có)
Hỗ trợ chi phí đăng tin, chi phí điện thoại
Được đào tạo, chỉ việc (nếu chưa có kinh nghiệm)
Tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Các quyền lợi khác theo đúng quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
