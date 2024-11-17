Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ CSKH (check tin nhắn các nền tảng của thương hiệu như: Facebook, hotline, zalo)

+ Phát triển hệ thống CRM: Update data lên hệ thống, check trạng thái data theo quy trình có sẵn, gọi check data theo kịch bản có sẵn

+ Phát triển data: Seeding data ở các hội nhóm theo quy trình có sẵn

+ Hỗ trợ các sự kiện của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ưu tiên các bạn đã từng làm các kênh về social (Fanpage, tiktok, Youtube,...)

+ Ưu tiên các bạn học ngành có liên quan đến marketing, truyền thông, báo chí

+ Không nói ngọng, nói giọng địa phương

+ Ưu tiên ứng viên am hiểu về văn hóa Nhật hay tiếng Nhật

+ Có laptop cá nhân.

+ Có thể làm tối thiểu 3 ngày trở lên hoặc 6 - 7 buổi trong tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc năng động.

+ Được đào tạo, trải nghiệm thêm về chuyên môn, kỹ năng và hướng dẫn thêm về chuyên môn marketing.

+ Tham gia các hoạt động giao lưu nội bộ như: Gala dinner, hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp cho cộng đồng.

+ Hỗ trợ trợ cấp cho thực tập sinh, dấu mộc đỏ (nếu cần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM

