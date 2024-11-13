Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 02, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua kênh điện thoại, chat, ...
Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ, các chương trình khuyến mại, sự kiện bằng tiếng Khmer/ Campuchia
Sử dụng phầm mềm quản lý để xem thông tin khách hàng
Công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn và được hướng dẫn cụ thể khi bắt đầu công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo nghe, nói, đọc , viết tiếng Khmer/ Campuchia
Giọng nói dễ nghe
Chăm , nhiệt tình với công việc
Giọng nói dễ nghe
Chăm , nhiệt tình với công việc
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận, xứng đáng với năng lực làm việc;
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao;
Các thành viên hỗ trợ nhau;
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật;
Tổ chức sinh nhật nhân viên hàng tháng;
Tháng lương thứ 13;
Thưởng Tết đầy ấp;
Du lịch trong và ngoài nước hàng quý,hàng năm;
Tổ chức thể thao (bóng đá, cầu lông, bi lắc, eSport,...) hàng tuần;
Các phúc lợi khác theo quy định Công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Trực Tuyến Hoàng Linh
