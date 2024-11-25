Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

Kỹ sư cấp thoát nước

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lầu 2, Số 20, Đường N9, KDC Phú Hoà 1, Thủ Dầu Một

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Lập và kiểm soát tiến độ thi công tổng và tiến độ thi công chi tiết, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời.
- Quản lý và phân công hoạt động bóc tách khối lượng lượng công trình, khối lượng thanh quyết toán, kiểm tra sai khác giữa bản vẽ thi công , bản vẽ hoàn công và dự toán. Lập kế hoạch đề xuất khối luowgnj vật tư, thiết bị thi công theo từng giai đoạn.
- Lập kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình.
-Chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thi công, quản lý công tác thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.
-Họp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để giải quyết công việc, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên, đảm bảo uy tín và thương hiệu với công ty.
-Chịu trách nhiệm làm việc với nhà thầu phụ, nhà cung cấp về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.
- Kiểm tra xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng muc và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.
- Quản lý và đánh giá năng lực nhân sự.
-Tổ chức công tác bảo quản, quản lý vật tư, thiết bị tài sản trên công trường
- Báo cáo công việc về Ban Giám Đốc( ngày/ tuần/ tháng), tương tác và phản hồi các yêu cầu của các phòng ban.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ KN 5 năm trở lên kinh nghiệm về kỹ thuật về tuyến ống
+ Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Thủy lợi, Cấp Thoát nước,Hạ tầng, DD & CNThủy lợi, Cấp Thoát nước, ).
- Sử dụng thành thạo Autocad và các phần mềm trong ngành xây dựng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý giám sát, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo, kỹ năng giao tiếp tốt. Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : TỪ 20 TRIỆU or CÓ THỂ THỎA THUẬN LẠI KHI PHỎNG VẤN
- Chế độ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch, nghỉ phép 12 ngày/năm, tháng lương 13, hỗ trợ đau ốm, cưới hỏi, ....)
- Chế độ khen thưởng, ghi nhận kịp thời, cơ hội thăng tiến rộng mở (Thưởng theo lợi nhuận dự án khi hoàn thành tốt công việc)
- Công ty chi trả chi phí ăn, ở khi làm việc tại công trình ( nếu đi công tác)
- Tham gia các hoạt động thể chất và đào tạo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT PHÚ GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 112, Đường 11B, Khu Phố 3, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chi-huy-truong-thu-nhap-tren-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job256830
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Hạn nộp: 25/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư T-Đ
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP NHẬT HOÀNG
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HYDROTECH
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG DVTEC
Hạn nộp: 25/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất